Prima pagină » Știri externe » Boxerul Anthony Joshua, rănit într-un accident rutier în Nigeria. Două persoane au murit

Boxerul Anthony Joshua, rănit într-un accident rutier în Nigeria. Două persoane au murit

Campionul britanic la categoria grea Anthony Joshua a fost implicat într-un accident rutier pe o șosea din Nigeria. Poliția confirmă că doi oameni au murit, iar sportivul a fost transportat la spital cu răni ușoare.
Boxerul Anthony Joshua, rănit într-un accident rutier în Nigeria. Două persoane au murit
Rareș Mustață
29 dec. 2025, 15:31, Sport

Boxerul britanic Anthony Joshua a fost rănit într-un accident rutier produs pe drumul expres Ogun-Lagos, în sud-vestul Nigeriei, au anunțat autoritățile locale.

Poliția din statul Ogun a confirmat că două persoane au murit în urma impactului, iar Joshua, alături de alte victime, a fost transportat la un spital a cărui locație nu a fost făcută publică, notează BBC.

Potrivit forțelor de ordine, sportivul în vârstă de 36 de ani a suferit răni minore și se află în afara oricărui pericol.

Imagini apărute pe rețelele sociale arată un autoturism grav avariat, iar presa locală relatează că impactul a fost unul violent.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale producerii accidentului.

Anthony Joshua este unul dintre cei mai cunoscuți boxeri ai momentului, fost campion mondial la categoria grea, iar incidentul a stârnit reacții rapide atât în Nigeria, cât și în Marea Britanie.

Recomandarea video

Boicotul de la CCR s-a bazat pe un pretext șubred. Replică subtilă a președintei Curții Constituționale
G4Media
Anul 2025, unul fără precedent în Europa. Incendii devastatoare și inundații catastrofale în Spania. Ne vom obișnui cu dezastrele climatice?
Gandul
Cum își apără Cătălin Măruță familia, după ce a fost aspru criticată pentru vizita la Ioan Andone. Detaliul care i-a scos pe fani din sărite de Crăciun
Cancan
Reacția Simonei Halep după ce managera care a făcut-o milionară s-a întâlnit cu Nicușor Dan
Prosport
Clanul Momiță trebuie să elibereze Palatul Loga 52. Judecător: ocupanții n-au măcar un act „care să justifice folosința imobilului”
Libertatea
Leacuri din bătrâni pentru arsuri la stomac. La ce să apelezi dacă ai mâncat prea mult de Sărbători
CSID
Unde e trecută norma de poluare în Cartea Mașinii. Impozitul auto 2026 depinde de această informație
Promotor