Prima pagină » Sport » Anthony Joshua le-a adus un omagiu celor doi prieteni morți în accidentul din Nigeria

Anthony Joshua le-a adus un omagiu celor doi prieteni morți în accidentul din Nigeria

Fostul campion mondial la categoria grea Anthony Joshua le-a adus joi un omagiu celor doi prieteni apropiați care au murit într-un accident rutier în Nigeria, pe care i-a descris drept „frați” și „oameni extraordinari”.
Anthony Joshua le-a adus un omagiu celor doi prieteni morți în accidentul din Nigeria
Sursa foto: Hepta
Iulian Moşneagu
08 ian. 2026, 22:53, Sport

Vă mulțumesc pentru toată dragostea și grija pe care le-ați arătat fraților mei”, a scris Joshua pe Instagram, conform AFP.

„Nici nu mi-am dat seama cât de speciali erau. Mergeam pur și simplu cu ei, făceam glume cu ei, fără să știu că Dumnezeu m-a ținut în preajma unor oameni măreți. 100% este greu pentru mine, dar știu că este și mai greu pentru părinții lor. Am o minte puternică și cred că Dumnezeu le cunoaște inimile. Dumnezeu să aibă milă de frații mei”, a adăugat acesta.

 

 

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de @anthonyjoshua

Latif Ayodele și Sina Ghami, colaboratori apropiați ai lui Anthony Joshua, au murit la locul accidentului, pe 29 decembrie. Joshua a fost rănit ușor.

Poliția din Nigeria l-a pus sub acuzare pe șoferul mașinii, Adeniyi Mobolaji Kayode, în vârstă de 46 de ani, pentru „conducere periculoasă soldată cu moarte”.

Accidentul s-a produs pe o autostradă intens circulată care leagă Lagos de Ibadan, în sud-vestul Nigeriei, după ce SUV-ul Lexus în care se aflau a lovit un camion staționat.

Anthony Joshua, în vârstă de 36 de ani, care are rădăcini familiale în Nigeria, se afla în vacanță în această țară după victoria obținută pe 19 decembrie, la Miami, în fața lui Jake Paul.

Recomandarea video

Liderul extremist George Simion participă la protestul organizat de Claudiu Târziu împotriva legii care sancționează faptele cu caracter fascist și legionar
G4Media
În Japonia, o pisică a devenit supraveghetorul oficial al unei stații de tren! Imagini inedite cu Yontama
Gandul
Răsturnare de situație în cazul lui Sergiu, tânărul găsit mort pe un câmp în Ajunul Anului Nou. Cine l-ar fi ucis, de fapt
Cancan
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a surprins personalul: „Încă nu ne vine să credem!”
Prosport
România pe dopamină: cum au devenit manelele coloana sonoră a supraviețuirii. „Muzica unei societăți care a încetat să mai creadă în viitor”
Libertatea
Singura zodie protejată de rune la început de 2026, potrivit lui Mihai Voropchievici: „Victorie, succes și energie solară”
CSID
Primele imagini cu M1E3 Abrams, noua iterație a tancului american după 46 de ani
Promotor