Anthony Joshua, implicat într-un accident mortal în Nigeria. Șoferul, pus sub acuzare

Informația a fost confirmată joi de promoterul său, Matchroom Boxing, la câteva zile după tragedia care a dus la moartea a doi membri ai echipei sale, scrie Euronews.

Accidentul în care a fost implicat sportivul a avut loc luni, pe autostrada Lagos–Ibadan, o arteră intens circulată care leagă statul Ogun de metropola Lagos. Vehiculul de lux, un SUV Lexus, s-a izbit violent de un camion staționat pe carosabil.

Potrivit poliției din statul Ogun, șoferul autoturismului, Adeniyi Mobolaji Kayode, în vârstă de 46 de ani, a fost acuzat oficial de conducere imprudentă și periculoasă. Acesta îi transporta pe Anthony Joshua și pe doi dintre apropiații săi, Latif Ayodele și Sina Ghami, ambii decedați în urma impactului.

„Inculpatului i-a fost acordată cauțiune în valoare de cinci milioane de naira, cu doi garanți. A fost reținut până la îndeplinirea condițiilor de eliberare”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției, Oluseyi Babaseyi, pentru agenția AFP.

Detalii despre victime și starea boxerului

Sina Ghami era antrenorul de forță și condiționare al lui Joshua, iar Latif „Latz” Ayodele era unul dintre antrenorii săi apropiați. Cu doar câteva ore înainte de accident, Joshua și Ayodele publicaseră pe rețelele sociale imagini în care jucau tenis de masă.

Anthony Joshua a fost transportat la un spital din Lagos, de unde a fost externat miercuri, după ce medicii au stabilit că este în stare stabilă. Ulterior, sportivul a mers la morgă pentru a aduce un ultim omagiu celor doi prieteni decedați.

Legătura boxerului cu Nigeria

Comisarul pentru informare din statul Lagos, Gbenga Omotoso, a confirmat că boxerul a fost declarat apt pentru recuperare la domiciliu.

Joshua are rădăcini familiale în Nigeria, a urmat o perioadă cursurile unei școli-internat în copilărie și deține și cetățenia nigeriană.