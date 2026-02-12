Din stațiune turistică în sat olimpic: planul pentru Poiana Brașov în 2027

Anunțul a fost făcut joi de Primăria Brașov, care a prezentat stadiul pregătirilor cu exact un an înainte de startul evenimentului.

Brașovul va organiza pentru a doua oară această competiție de nivel olimpic, după ediția din 2013, considerată la acel moment una dintre cele mai reușite din istoria festivalului. Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE) este organizat sub patronajul Comitetelor Olimpice Europene și reprezintă o rampă de lansare pentru mulți dintre sportivii care ajung ulterior să câștige medalii la Jocurile Olimpice.

Organizatorii așteaptă alocările financiare

Edilul orașului, George Scripcaru, spune că pregătirile sunt în desfășurare, însă adoptarea întârziată a bugetului de stat ridică probleme pentru finanțarea lucrărilor.

„Cu un an înainte de FOTE suntem bine cu pregătirile. Suntem totuși îngrijorați cu întârzierile în adoptarea bugetului național și, bineînțeles, că încă nu avem certitudinea unei poziții bugetare distincte. Până nu vedem alocările prinse în buget suntem un pic îngrijorați. Eu, din păcate, am mai trecut printr-un asemenea «film» la FOTE 2013 și nu mai vreau să repet experiența”, a spus primarul Brașovului.

„România nu are voie să se facă de râs”

George Scripcaru a subliniat că organizarea unei competiții de acest nivel implică proceduri complexe și investiții în infrastructura sportivă, iar sprijinul guvernamental este esențial.

„Este un eveniment foarte important, iar România nu are voie să se facă de râs. Noi, cei care suntem membri în Comitetul de organizare, știm ce avem de făcut, derulăm proceduri, federațiile se pregătesc. Dacă și Guvernul s-ar pregăti un pic mai repede, ne-ar ajuta foarte mult”, a declarat edilul.

20 milioane de euro de la bugetul de stat

Potrivit acestuia, necesarul estimat pentru modernizarea bazelor sportive și organizarea competiției se ridică la aproximativ 20 de milioane de euro din bugetul de stat. În paralel, autoritățile locale și partenerii privați au început deja investițiile.

Municipalitatea a alocat deja peste 11 milioane de lei pentru modernizarea patinoarului, sumă investită în achiziția unui nou sistem de răcire, dar și pentru domeniul schiabil, unde au fost cumpărate utilaje pentru întreținerea pârtiilor. Investiții au fost făcute și de deținătorii bazelor sportive, inclusiv complexul Cheile Grădiștei.

Scenariu: intervenție la vârf

Primarul a avertizat că, în lipsa fondurilor, organizatorii ar putea solicita o întâlnire urgentă la nivel guvernamental.

„Dacă vom constata că lucrurile intră în blocaj, va trebui să solicităm de urgență o întâlnire la nivelul prim-ministrului. Având în vedere că este un eveniment de interes internațional, este necesară adoptarea unor măsuri urgente, chiar mai ferme, care să ne permită să asigurăm toate condițiile necesare”, a mai spus Scripcaru.

Covaliu: investițiile rămân comunității

La FOTE 2027 și-au confirmat deja participarea 48 de țări, semn al interesului ridicat pentru competiția care reunește, la fiecare ediție, aproximativ 1.600 de sportivi, antrenori și oficiali din toată Europa.

Președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu, a subliniat importanța investițiilor care vor rămâne în comunitate și după încheierea competiției.

„În primul rând vorbim de acea moștenire care va rămâne aici și pe care n-o va putea lua nimeni, și anume tot ce se va întâmpla pentru copii, pentru oamenii care locuiesc în zonă și cei care vor veni. Vorbim de o infrastructură care va fi adusă la standardele optime pentru a organiza aceste competiții, care va rămâne aici”, a declarat Covaliu.

Brașov, Predeal și Râșnov găzduiesc probele

Competițiile vor fi organizate în mai multe localități din zona Brașovului. Hocheiul pe gheață va avea loc la patinoarul olimpic din Brașov, schiul alpin în Poiana Brașov, biatlonul și patinajul la Cheile Grădiștei, schiul fond la Predeal, iar săriturile cu schiurile la Râșnov. Probele de snowboard și schi-alpinism vor fi organizate în Poiana Brașov și la Predeal.

Satul olimpic va fi amenajat în Poiana Brașov, unde vor fi cazați sportivii și delegațiile participante.

ANS pregătește cadrul legal

Președintele Agenției Naționale pentru Sport, Constantin Bogdan Matei, a precizat că instituția lucrează la cadrul legal necesar organizării competiției.

„Agenția Națională pentru Sport joacă un rol în ceea ce înseamnă partea de legiferare, de asigurare a cadrului legal, astfel încât o competiție majoră ce se desfășoară pe teritoriul României să fie una de succes din toate punctele de vedere, atât legislativ, cât și financiar”, a spus acesta.

Mascotele oficiale ale competiției

Festivalul Olimpic al Tineretului European este primul eveniment multisport european dedicat tinerilor și are loc o dată la doi ani, în ediții de iarnă și de vară. De-a lungul timpului, competiția a devenit un punct de plecare pentru sportivi care au ajuns ulterior pe podiumurile olimpice.

Pentru ediția din 2027 au fost create și trei mascote oficiale, inspirate din fauna zonei montane: „Brași”, ursul schior, „Vivi”, veverița patinatoare, și „Cerbonzio”, cerbul hocheist. Personajele vor reprezenta diferitele probe sportive și identitatea montană a Brașovului.