Brașov: Un bărbat a fost reținut după ce a încălcat ordinul de protecție și a intrat în locuința fostei partenere

„La data de 31 ianuarie a.c., în jurul orei 20:00, polițiștii râșnoveni au fost sesizați telefonic de către o femeie, care semnala faptul că fostul său partener ar fi pătruns, fără drept, în imobilul acesteia și i-ar fi adresat injurii, deși pe numele său fusese emis un ordin de protecție de către instanța de judecată, ca urmare a unor măsuri de protecție dispuse anterior de polițiști”, informează Inspectoratul de Poliție Județean Brașov.

În urma verificărilor, autoritățile au constatat că bărbatul avea obligația de a păstra o distanță minimă față de persoana vătămată și interdicția de a lua legătura cu aceasta, măsuri pe care le-ar fi încălcat prin pătrunderea în locuința femeii.

În urma incidentului, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și s-a dispusă continuarea urmăririi penale.

„Cercetările, în acest caz, urmează a fi continuate sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zărnești, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale”, conchide IPJ Brașov.