Autobuz blocat în zăpadă în drumul spre Poiana Brașov. Călători coborâți din autobuz au încercat să împingă vehiculul pentru a-l scoate

Radio România Brașov a publicat, pe Facebook, imagini în care se vede cum mai mulți călători coborâți din autobuz au încercat să împingă vehiculul pentru a-l scoate din zăpadă.

În zonă intervin utilaje de deszăpezire, iar pe carosabil este împrăștiat material antiderapant pentru a permite reluarea circulației.

Potrivit ANM, de sâmbătă până luni seara, vor fi precipitații temporare în cea mai mare parte a țării. La munte vor predomina ninsorile, cu depunerea unui strat consistent de zăpadă, de 20–50 cm, iar vântul va avea intensificări puternice, cu rafale de 70–85 km/h, viscolind temporar ninsoarea. În zonele deluroase, în Transilvania și Maramureș, vor fi lapoviță și ninsoare, cu strat de zăpadă de 5–15 cm.

În Banat, Oltenia și Muntenia, precum și local în Crișana, Moldova și Dobrogea, se vor semnala precipitații mixte și, pe alocuri, polei. ANM a emis Cod galben de viscol până sâmbătă la ora 22.00 pentru Carpații Orientali și litoral, iar din sâmbătă seara până luni la ora 22.00, o altă avertizare Cod galben vizează Banatul, sud-vestul Transilvaniei, vestul și nordul Olteniei, precum și Carpații Meridionali și Occidentali, unde vor fi ninsori însemnate și strat de zăpadă de 10–25 cm în zonele joase și 30–40 cm la munte.