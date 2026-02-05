Parada Măscăricilor revine în centrul Brașovului, chiar în ziua de 14 februarie. Evenimentul readuce în atenția brașovenilor o veche datină a Șcheilor Brașovului, legată de Lăsata Secului și ritualurile de trecere spre primăvară, precum și cel al intrării în Postul Paștelui.

Obicei legat de începutul sezonului agricol

Tradiția populară spune că oamenii se mascau, făceau zgomot și glume și ieșeau în alai pentru a marca începutul unui nou an agrar și pentru a alunga simbolic iarna. Obiceiul, păstrat de-a lungul generațiilor, marca începutul unui nou ciclu în viața comunității.

Costumați cât mai trăsnit

Parada este o invitație deschisă adresată comunității brașovene de a se costuma și de a redescoperi un obicei local care s-a păstrat în comunitatea șcheiană de-a lungul deceniilor. „Vă poftim costumați cât mai trăsnit”, au transmis organizatorii.

Potrivit organizatorilor, citați de Radio Brașov FM, la finalul manifestării, participanții vor fi „omeniți cu gogoși și cinstiți cu băutură dulce”, după obiceiul locului.

Participare gratuită

Parada este organizată de grupul „Cronicarii Brașovului”, cu sprijinul Centrului Cultural Reduta, ca un gest de recuperare a tradițiilor locale și de întărire a legăturilor din comunitatea brașoveană. Participarea este gratuită, iar evenimentul este deschis tuturor celor care vor să descopere sau să redescopere tradițiile șcheiene.