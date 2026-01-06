Zece ani a așteptat Marian Drăgulescu o iarnă ca-n povești: „A fost o ninsoare ca-n basme”

Marian Drăgulescu și soția lui au ales ca la începutul acestui an să dea o fugă, de o zi, la Brașov. A fost alegerea perfectă pentru cei doi, deoarece orașul de sub Tâmpa i-a întâmpinat cu o ninsoare ca-n povești.

„De vreo zece ani nu am mai prins o ninsoare așa frumoasă.Chiar îmi era tare dor de atâta zăpada. Am plecat dimineața și ne-am întors seara. Aș putea că am făcut și o alegere foarte bună, anume aceea de a merge la Brașov cu trenul”, a povestit Marian Drăgulescu.

Și-a scris dorințele pe pagina de Facebook

Ca fiecare dintre noi și Marian Drăgulescu are multe dorinți, realizabile, pe care și-a propus să le ducă la îndeplinire în cursul acestui an.

Fără a le ține la secret el a ales să le posteze chiar pe pagina lui personală de Facebook. Iată cum sună acestea:

„Îmi doresc așa pentru 2026:- Să mănânc mai sănătos și mai puțin.

– Să fac mai multă mișcare.

– Să citesc mai mult.

– Să mă dezvolt mai mult în antreprenoriat.

– Să mă dezvolt mai mult în antrenorat.

– Să avem un copil eu cu Simona.

– Să am aproape familia și prietenii.

Voi ce v-ați propus?”, a încheiat fostul mare gimnast.

Și-ar putea extinde academia de gimnastică

În plan profesional lui Marian Drăgulescu îi merge de minune. Conduce o academie de gimnastică unde copii, de la vârste foarte fragede, învață ABC-ul sportului.

Drăgulescu nu exclude ideea ca poate până la finalul anului să mai deschidă o sală.

„Știu că din punct de vedere financiar acest an se anunță a fi unul destul de greu, dar, rămâne de văzut ce va fi. Dorința de a deschide o nouă sală sigur că există. Vedem dacă acest lucru se va materializa în 2026 sau mai târziu”, a mai punctat cel mai valoros gimnast al României.