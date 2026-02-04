Un personaj din Harry Potter a devenit simbol al Anului Calului în China

Un fenomen cultural surprinzător a apărut în China înainte de Anul Nou Lunar, unde Draco Malfoy a devenit un simbol al norocului pentru Anul Calului de Foc, potrivit The Guardian.

Fanii personajului din seria Harry Potter au îmbrățișat această asociere după ce au observat o coincidență lingvistică considerată de bun augur în limba mandarină.

Tendința arată cum jocurile de cuvinte, cultura comunității fanilor și simbolismul tradițional se pot intersecta, transformând un personaj fictiv negativ într-o mascotă festivă prezentă pe rețelele sociale și în spațiile publice.

De ce este Draco Malfoy considerat un simbol norocos

În mandarină, numele lui Draco Malfoy este adaptat fonetic ca „mǎ ěr fú”.

Caracterul „mǎ” înseamnă „cal”, iar „fú” se traduce prin „noroc” sau „binecuvântare”.

Împreună, numele poate fi interpretat liber ca „norocul calului”, o asociere perfect aliniată simbolismului Anului Nou Lunar.

Această suprapunere lingvistică a stârnit entuziasm online, mulți utilizatori descriindu-l pe Malfoy drept o figură neașteptat de norocoasă pentru anul care urmează.

Asocierea a prins rapid, mai ales într-o perioadă tradițional legată de prosperitate și bunăstare.

Meme-uri, fan art și decorațiuni virale

Jocul de cuvinte a generat un val de meme-uri, ilustrații realizate de fani și decorațiuni tematice pe platformele chineze de social media.

Imagini cu un tânăr Malfoy zâmbind de pe postere roșii de An Nou Lunar, călărind cai stilizați sau încadrat de simboluri festive au apărut în locuințe, birouri și centre comerciale.

Personajul este prezentat mai degrabă ca o figură ludică și simpatică decât ca un antagonist, reflectând reinterpretarea creativă tipică comunității fanilor online.

Reacția lui Tom Felton și popularitatea durabilă a seriei Harry Potter

Tendința i-a atras atenția și lui Tom Felton, actorul care l-a interpretat pe Malfoy în filme.

Acesta a distribuit recent o imagine cu un banner tematic expus într-un mall din China, pe care apărea un mesaj ce ura prosperitate și bogăție.

Fenomenul subliniază popularitatea de durată a francizei Harry Potter în China.

De la începutul anilor 2000, aproximativ 200 de milioane de exemplare ale cărților au fost vândute la nivel național.

Pe fondul acestui succes, Warner Bros. Discovery a anunțat planuri pentru un amplu studio tour Harry Potter în Shanghai, programat să se deschidă în 2027.