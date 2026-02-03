Prima pagină » Cultură-Media » Turandot, gheața inimii și focul iubirii, într-un spectacol grandios la Opera Națională București

Turandot, gheața inimii și focul iubirii, într-un spectacol grandios la Opera Națională București

Opera Națională București invită publicul, joi, 5 februarie, de la ora 18:30, la una dintre cele mai impresionante experiențe lirice ale repertoriului universal: ”Turandot” de Giacomo Puccini, o operă monumentală, copleșitoare prin muzică și spectacol, care promite emoție pură și momente de intensitate rar întâlnită.
Ciprian Demeter
03 feb. 2026, 18:16, Cultură-Media

În inima orașului Peking se naște una dintre cele mai tulburătoare povești ale operei universale, ce aduce pe scenă trei enigme și un triunghi amoros în care viața și moartea se decid prin curaj și inteligență. Frumoasa și neînduplecata prințesă Turandot le poruncește tuturor pretendenților să-i rezolve ghicitorile pentru a-i câștiga mâna. Eșecul înseamnă pierderea vieții. Frica și fascinația domină cetatea Beijingului, în timp ce capetele principilor învinși amintesc tuturor de cruzimea legii.

În acest univers al terorii apare Calaf, un prinț necunoscut, care se îndrăgostește fulgerător de Turandot. În ciuda rugăminților tatălui său, regele orb Timur, și ale devotatei sclave Liù, Calaf acceptă provocarea. Cele trei enigme devin probe ale sufletului, iar una dintre ele răsună ca o profeție: ”Ce se aprinde ca focul, se răcește când îți pierzi curajul sau mori, se încinge din cauza pasiunii?”. Într-un moment de maximă tensiune, el reușește să rezolve toate cele trei ghicitori, câștigând dreptul de a o lua de soție pe prințesă.

Însă Turandot refuză să se supună destinului. Atunci, Calaf îi oferă o șansă: dacă îi va afla numele până la răsăritul soarelui, va accepta moartea. În noaptea apăsătoare, celebrul ”Nessun dorma” răsună ca un strigăt al speranței și al iubirii neînfricate.

Pentru a-i smulge numele, Turandot ordonă torturarea lui Liù, care într-un gest suprem de sacrificiu, își ia viața pentru a-l salva pe Calaf, dezvăluind prin moarte adevărata forță a iubirii. Emoționată și transformată, Turandot cedează în fața sentimentelor. Finalul operei aduce o victorie a iubirii asupra fricii, într-un deznodământ care ridică sala în picioare. Când noaptea se destramă sub primele raze ale dimineții, gheața din inima prințesei se topește, iar tăcerea crudă a Pekingului este înlocuită de promisiunea unei lumi noi. Din sânge, teamă și renunțare se naște speranța, iar iubirea devine forța care sfidează moartea și schimbă destinele.

  • Regie, decor, costume și lumini: Mario de Carlo
  • Coregrafie: Corina Dumitrescu
  • Maestru de cor: Daniel Jinga
  • Maestru cor de copii: Smaranda Morgovan
  • Asistent de regie: Alexandru Nagy
  • Distribuția:
  • Dirijor: Tiberiu Soare
  • Distribuție:
  • Turandot: Bianca Mărgean; Altoum: Ciprian Pahonea; Timur: Iustinian Zetea; Calaf: Daniel Magdal; Liu: Cristina Maria Oltean; Ping: Dan Indricău; Pang: Liviu Indricau; Pong: Lucian Corchiș; Mandarinul: Vasile Chișiu – debut; Due Ancelle: Alexandra Manole, Oana Ștefania Ionescu; Prințul Persiei: Liviu Sandu

Cu participarea Orchestrei, Corului, Ansamblului de Balet și a Corului de Copii al Operei Naționale București

”Turandot” nu este doar o operă, ci o revelație: o explozie de emoție, muzică și adevăr uman, care te răscolește și te înalță. Joi, 5 februarie, de la ora 18:30, pe scena Operei Naționale București, această capodoperă prinde viață ca un ritual al transformării, o călătorie magică spre eliberarea prin Iubire.

