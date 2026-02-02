Don Quijote – baletul care transformă visul în foc scenic la Opera Națională București

Inspirat din celebrul roman al lui Miguel de Cervantes, baletul îmbină exuberanța dansului spaniol cu lirismul clasic, oferind publicului emoție pură și energie debordantă. Povestea începe în Castilia, în casa nobilului Don Quijote, un visător incurabil care tânjește după fapte eroice și după idealul său feminin, frumoasa Dulcineea. Hotărât să-și trăiască visul, pornește în lume alături de credinciosul Sancho Panza.

Drumul îi poartă în Sevilla, într-o piață plină de viață, unde o cunoaștem pe Kitri, fiica hangiului Lorenzo, îndrăgostită de chipeșul bărbier Basil. Dragostea lor este însă amenințată de ambițiile tatălui și de ridicolul, dar bogatul Camacho. Dansuri pline de vervă, scene de umor și conflicte pasionale conturează un tablou vibrant al Spaniei populare. Fermecat de frumusețea lui Kitri, Don Quijote o confundă cu Dulcineea și se aruncă într-o nouă aventură cavalerească.

Urmărirea îndrăgostiților duce la celebra scenă a morii de vânt, unde iluzia și visul ating apogeul. Rănit și adormit, Don Quijote visează o lume ideală, guvernată de iubire și armonie, un moment de poezie coregrafică prin sensibilitatea sa.

Finalul aduce izbăvirea: printr-un șiretlic ingenios, Basil și Kitri obțin binecuvântarea lui Lorenzo, iar nunta lor se transformă într-o explozie de bucurie, dans și culoare. Don Quijote, cavalerul visului etern, își ia rămas-bun și pornește din nou la drum.

Regie și adaptare coregrafică: Jaroslav Slavický

Scenografie: Josef Jelínek

Asistent de coregrafie: Katerina Slavicka-Elšlégrovà

Asistent de scenografie: Andreia Martinescu

Dirijor: Ciprian Teodorașcu

Distribuție:

Kitri: Marina Gaspar Ioniţă – debut; Basil: Răzvan Cacoveanu – debut; Don Quijote: Gigel Ungureanu; Sancho Panza: Mircea Ioniță; Mercedes: Maria Gogonea; Espado: David Duţu – debut; Camacho: Jacob Connor; Lorenzo: Virgil Ciocoiu; Juanita: Ruxandra Necula – debut; Piquilla: Irina Chiriacescu – debut; Zâna Pădurii: Octavia Cristea; Amoraș: Diana Gal; Solo țigan: Gabriela Durleci – Cristian Şuşu; Cârciumăreasa: Eliza Maxim

Maeştri de repetiţie solişti – Bianca Fota, Andra Ionete, Gabriela Popovici, Antonel Oprescu

Maeştri de repetiţie ansamblu – Raluca Ciocoiu, Alexandra Gavrilescu

Cu participarea Ansamblului de Balet și a Orchestrei Operei Naționale București.

Miercuri, 4 februarie, de la ora 18:30, ”Don Quijote” ne amintește cu o delicatețe tulburătoare că lumea nu este schimbată doar de cei puternici, ci mai ales de cei care îndrăznesc să viseze. Într-o realitate adeseori grăbită și pragmatică, acest spectacol ne învață că iubirea adevărată merită apărată până la capăt, că idealurile, oricât de fragile ar părea, dau sens drumului nostru și că uneori iluziile sunt cele care ne fac mai umani decât realitatea însăși. Lecția pe care o ducem cu noi este aceea că fericirea nu stă în victorie, ci în curajul de a crede, de a lupta și de a merge mai departe, cu inima deschisă, spre propriul nostru vis.