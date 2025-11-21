O lume din dulciuri, fulgi și vise: redescoperă „Spărgătorul de nuci” la Opera Națională București

Într-un mic orășel german, în ajunul Crăciunului, familia Stahlbaum pregătește o petrecere care va schimba pentru totdeauna lumea interioară a Clarei. Casa se umple de colinde, lumină și râsete de copii, bradul strălucește, iar unchiul Drosselmeyer aduce, ca de fiecare dată, cadouri neobișnuite: păpuși uriașe Arlechin și Colombina, care dansează ca prin magie, și, mai ales, un mic spărgător de nuci de lemn, dăruit Clarei.

O joacă prea energică a lui Fritz îl rupe, lacrimile Clarei curg, dar Drosselmeyer ”vindecă” jucăria și liniștește furtuna din sufletul ei. Iar o simplă jucărie se transformă în Prinț.

Când noaptea coboară și casa adoarme, salonul se schimbă. Clara, cu Spărgătorul în brațe, alunecă într-un vis: șoareci înspăimântători invadează camera, Regele Șoarecilor sfidează totul, iar Spărgătorul se ridică să o apere. Bătălia este crâncenă, Regele cade, iar Drosselmeyer transformă eroul de lemn într-un Prinț care o invită pe Clara într-o călătorie fantastică.

Astfel, publicul va trăi pentru două ore într-un regat făcut doar din dulciuri și muzică.

Fulgii din Împărăția Zăpezilor par din vată de zahăr, se leagănă într-un vals hipnotizant și deschid drumul către Regatul dulciurilor. Acolo, Zâna Dulciurilor îi întâmpină pe Clara și Prinț, iar dansurile – spaniol, arab, chinez, rusesc, pastoral – curg ca o paradă de culori și ritmuri. Valsul Florilor învăluie scena, iar Grand Pas de deux al Zânei și al Prințului devine apogeul unei seri în care copilăria câștigă. La final, Clara se trezește lângă brad, strângând la piept Spărgătorul de nuci.

Regie și Coregrafie: Oleg Danovski

Adaptare Regizorală și Coregrafică: Oleg Danovski Jr.

Scenografia:Andreea Koch

Maestru de Cor Copii:Smaranda Morgovan

Distribuția:

Dirijor: Iurie Florea

Clara: Diana Gal; Zâna Dulciurilor: Marina Gaspar Ioniță; Prințul: Răzvan Cacoveanu; Drosselmeyer: Egoitz Segura; Fritz: Riku Kawanishi; Spărgătorul de nuci: Emanuel Ippolito – debut; Regele Șoarecilor: Edoardo Comello – debut; Dans spaniol: Andreea Țăruș, Cătălin Bucureșteanu; Dans arab: Ruxandra Necula, Alfie Pearce; Dans chinez: Carlotta De Mattei, Stefano Nappo; Dans rusesc: Octavia Cristea, Daichi Yamagata – debut; Dans pastoral; Ana Toderică, Maria Sole Bartolini, Emanuel Ippolito, Lauritz Carl; Domnul Stahlbaum: Gigel Ungureanu – debut; Doamna Stahlbaum: Eliza Maxim; Colombina: Dana Bodeanu; Arlechin: Otto Eltell; Cuplu Șoricica: Silvia Bodeanu; Majordom: Răducu Milea; Guvernanta: Florentina Vladu

Maeștri soliști: Adina Tudor, Valentin Stoica, Gabriela Popovici, Alexandra Gavrilescu

Maeștri ansamblu: Raluca Ciocoiu, Virgil Ciocoiu

Cu participarea Ansamblului de Balet, Orchestrei și Corului de Copii ale Operei Naționale București.