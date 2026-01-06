Ziua Culturii Naționale 2026 deschide oficial anul finanțărilor pentru cultură. Ministerul Culturii anunță calendarul și noile reguli

Ziua Culturii Naționale, 15 ianuarie 2026, marchează un nou început pentru finanțările culturale din România. Ministerul Culturii va publica, în această dată, cadrul complet al finanțărilor nerambursabile pentru anul 2026, oferind predictibilitate și reguli clare operatorilor culturali.

Ministerul Culturii își propune ca Ziua Culturii Naționale să devină, începând cu acest an, un reper anual de planificare și transparență pentru întregul sector cultural. Obiectivul este acela de a asigura continuitate, stabilitate și timp suficient pentru dezvoltarea unor proiecte culturale relevante.

Calendarul finanțărilor culturale 2026, publicat pe 15 ianuarie

În data de 15 ianuarie 2026, Ministerul Culturii va face publice:

tipurile de finanțări disponibile în anul 2026;

calendarul estimativ al sesiunilor de finanțare;

regulile și criteriile de accesare a fondurilor nerambursabile.

Finanțări prin scheme de minimis și ajutor de stat, gestionate digital

Începând cu 2026, finanțările acordate în baza Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 vor fi derulate prin:

scheme de minimis;

scheme de ajutor de stat.

Gestionarea acestora se va face exclusiv prin SDFC – Sistemul Digital pentru Procesele de Finanțare a Culturii, cu scopul de a simplifica procedurile administrative și de a crește transparența.

Două sesiuni de finanțare pentru programul prioritar al Ministerului Culturii

Pentru programul prioritar de finanțare, Ministerul Culturii are în vedere organizarea a două sesiuni de finanțare în anul 2026, fiecare cu:

bugete clar definite;

reguli și criterii transparente de acordare;

respectarea legislației în vigoare și a schemelor de ajutor de stat aplicabile.

Beneficiarii eligibili ai finanțărilor culturale

Sesiunile de finanțare se vor adresa:

persoanelor fizice autorizate;

întreprinderilor individuale și familiale;

persoanelor juridice de drept privat, din România sau din state membre ale Uniunii Europene.

Noua abordare vizează:

proceduri administrative simplificate;

flexibilitate sporită privind cheltuielile eligibile;

sprijin pentru dezvoltarea capacității administrative și profesionale a operatorilor culturali.

Programul „Vintilă Mihăilescu” pentru persoane fizice

Pentru beneficiarii persoane fizice, Ministerul Culturii va lansa Programul „Vintilă Mihăilescu” pentru Cercetare și Mobilitate Culturală, care va include:

burse de studii pentru dezvoltare, cercetare și inovare;

granturi de mobilitate;

stagii de formare și rezidențe artistice.

Evenimente culturale de Ziua Culturii Naționale 2026

Instituțiile publice de cultură din subordinea Ministerului Culturii, precum Opera Națională București, Muzeul Național al Țăranului Român sau Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”, vor organiza, pe 15 ianuarie:

expoziții;

concerte extraordinare;

vizionări de film;

recitaluri și lansări de videoclipuri.

„Ziua Culturii Naționale 2026 devine astfel un prim pas, firesc, către un mod de lucru mai clar, mai transparent, mai predictibil și mai util pentru cei care construiesc, zi de zi, viața culturală din România, în pregătirea trecerii la implementarea finanțărilor multianuale. Expresia artistică și dialogul direct cu publicul trebuie lăsate în seama acelora care le dau viață, zi de zi. Susținând astfel de inițiative, ne asumăm, în mod consecvent, rolul de a crea cadrul, direcțiile și instrumentele necesare traversării, prin Cultură, a oricăror vremuri, oricât ar fi ele de dificile", se arată în finalul comunicatului.