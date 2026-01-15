Cadou de Ziua Culturii Naționale: Poate fi accesată platforma eteatru.ro – arhiva electronică cu mii de producții ale Teatrului Național Radiofonic

Ziua Culturii Naționale înseamnă o veste excelentă pentru iubitorii de teatru: de joi, 15 ianuarie 2026, poate fi accesată platforma eteatru.ro.

Ce este platforma eteatru.ro?

O arhivă ce adună mii de producții ale Teatrului Național Radiofonic, „creatorul de teatru al Radio România”, după cum se autocaracterizează platforma pe pagina „Despre noi”.

Prima piesă radiofonică difuzată – „Ce știa satul”

Teatrul radiofonic românesc își are începuturile la 18 februarie 1929. Atunci a avut loc prima difuzare de teatru la radio, prin transmiterea, în direct, a piesei „Ce știa satul”, de V. Al. Jean (pseudonimul dramaturgului Ion Valjan). Așa începea o poveste ce astăzi își găsește o continuare lină și firească: online-ul.

Vorbim de piese de referință din dramaturgia românească și străină, de voci unice și de neconfundat, vorbim de o muncă asiduă a echipelor de regie și de montaj, de sunet, oameni ce, prin munca lor, au construit un patrimoniu cultural de o valoare inestimabilă.

Teatrul Național Radiofonic a fost premiat în competiții internaționale, alături de alte instituții de prestigiu

În ultimii ani, ca o recunoaștere a valorii teatrului radiofonic românesc, producțiile teatrului Național Radiofonic au fost premiate în competiții de profil, alături de instituții de prestigiu de cele mai înalte niveluri – BBC, Radio France și alte organizații similare din lume.

Teatrul Național Radiofonic înseamnă teatru pentru toate vârstele și pentru toate gusturile: spectacole pentru copii, adulți, creații educative, producții inovatoare, premiere realizate special pentru mediul audio.

Teatrul radiofonic, o experiență personală

Teatrul radiofonic înseamnă expresivitate dusă la cel mai înalt nivel, înseamnă puterea imaginației, înseamnă forța vocii într-un loc unde și tăcerea vorbește.

Ascultarea unei piese de teatru nu înseamnă doar un exercițiu al imaginației, ci o profundă experiență artistică și personală.

Profund personală.

Catalogul de piese de pe eteatru se va extinde constant.