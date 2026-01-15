Cadou de Ziua Culturii Naționale: Poate fi accesată platforma eteatru.ro – arhiva electronică cu mii de producții ale Teatrului Național Radiofonic

Ziua Culturii Naționale înseamnă o veste excelentă pentru iubitorii de teatru: de joi, 15 ianuarie 2026, poate fi accesată platforma eteatru.ro.
O arhivă ce adună mii de producții ale Teatrului Național Radiofonic, „creatorul de teatru al Radio România”, după cum se autocaracterizează platforma pe pagina „Despre noi”.
Teatrul radiofonic românesc își are începuturile la 18 februarie 1929. Atunci a avut loc prima difuzare de teatru la radio, prin transmiterea, în direct, a piesei „Ce știa satul”, de V. Al. Jean (pseudonimul dramaturgului Ion Valjan). Așa începea o poveste ce astăzi își găsește o continuare lină și firească: online-ul.
Vorbim de piese de referință din dramaturgia românească și străină, de voci unice și de neconfundat, vorbim de o muncă asiduă a echipelor de regie și de montaj, de sunet, oameni ce, prin munca lor, au construit un patrimoniu cultural de o valoare inestimabilă.
În ultimii ani, ca o recunoaștere a valorii teatrului radiofonic românesc, producțiile teatrului Național Radiofonic au fost premiate în competiții de profil, alături de instituții de prestigiu de cele mai înalte niveluri – BBC, Radio France și alte organizații similare din lume.
Teatrul Național Radiofonic înseamnă teatru pentru toate vârstele și pentru toate gusturile: spectacole pentru copii, adulți, creații educative, producții inovatoare, premiere realizate special pentru mediul audio.
Teatrul radiofonic înseamnă expresivitate dusă la cel mai înalt nivel, înseamnă puterea imaginației, înseamnă forța vocii într-un loc unde și tăcerea vorbește.
Ascultarea unei piese de teatru nu înseamnă doar un exercițiu al imaginației, ci o profundă experiență artistică și personală.
Profund personală.
Catalogul de piese de pe eteatru se va extinde constant.