Prima pagină » Cultură-Media » Când teatrul se ascultă / Premiile „Rinocerul” au celebrat excelența Teatrului Radiofonic Românesc

Când teatrul se ascultă / Premiile „Rinocerul” au celebrat excelența Teatrului Radiofonic Românesc

Comedie românească și tragedie antică high-tech? Da, merg împreună. La Gala Premiilor „Rinocerul” pentru creațiile artistice ale anului 2025. Cele mai puternice producții de teatru radiofonic au fost premiate în cadrul galei, aflate la cea de-a 6-a ediție.
Când teatrul se ascultă / Premiile „Rinocerul” au celebrat excelența Teatrului Radiofonic Românesc
revistarinocerul.ro
Luiza Moldovan
23 ian. 2026, 13:51, Cultură-Media

Cele mai valoroase creații artistice ale anului teatral 2025 au fost premiate la Sala Mare a Teatrului Evreiesc de Stat din București, în cadrul galei „Rinocerul”.

Gala a fost organizată de Revista Rinocerul, o publicație culturală de prestigiu, și a reunit creatori, critici și iubitori de teatru.

Potrivit declarației organizatorilor, premiile au recompensat „creațiile cele mai valoroase observate de revista „Rinocerul” pe parcursul anului 2025”, un an descris ca fiind bogat și divers, cu propuneri spectacologice și dramaturgice remarcabile.

Teatrul radiofonic românesc a fost starul serii

Gazda serii a fost dramaturgul Dinu Grigorescu, director fondator al revistei și coordonator al ediției tipărite, care a subliniat misiunea galei de a aduce în prim-plan excelența artistică în multiplele ei forme: scenică, radiofonică, dramaturgică, teatrologică, literară și filmică.

Un accent deosebit al ediției din acest an a fost pus pe teatrul radiofonic, organizatorii evidențiind impactul radiofoniei teatrale, valoarea spectacolelor sonore și rolul documentar al arhivelor Radioului public.

În acest context, mai multe producții ale Teatrului Național Radiofonic au fost distinse cu premii importante.

„A doua scrisoare pierdută”

Premiul pentru cel mai bun spectacol radiofonic bazat pe un text românesc a fost acordat producției „A doua scrisoare pierdută” de Eugen Șerbănescu, în regia artistică a lui Dan Tudor. Spectacolul, realizat în iunie 2025, propune o continuare originală a celebrei comedii caragialiene „O scrisoare pierdută”, imaginând situații surprinzătoare și personaje cuceritoare, într-o construcție dramatică vie și pătrunzătoare.

Distribuția amplă, formată din actori cu voci puternic individualizate, alături de regia atent calibrată, sound design-ul expresiv și muzica originală, a contribuit la conturarea unei formule teatrale dinamice și pline de semnificații.

Tragedie antică prin mijloace sonore high-tech

Premiul pentru cel mai bun spectacol radiofonic bazat pe un text străin a revenit proiectului Trilogia Labdacizilor„Oedip rege”, „Oedip la Colonos” și „Antigona” de Sofocle –, în adaptarea radiofonică și regia artistică semnate de Gavriil Pinte.

Realizate în octombrie 2025, spectacolele oferă un exemplu elocvent de reinterpretare contemporană a tragismului antic prin mijloace sonore moderne.

Construite cu rafinament, într-o densă țesătură de motive acustice și planuri sonore, producțiile impresionează prin forță artistică, subtilitate și capacitatea de a aduce textele fundamentale ale umanității mai aproape de sensibilitatea ascultătorului de astăzi.

 

Un moment de mare emoție al serii l-a constituit acordarea Premiului Opera Omnia regizorului Attila Vizauer, pentru întreaga sa activitate dedicată teatrului radiofonic românesc.

Universul său regizoral, profund și divers, cuprinde spectacole sonore clasice, producții pentru copii, documentare și creații moderne, remarcabile prin inovație auditivă și rafinament expresiv.

 

De asemenea, Premiul pentru dramaturgie contemporană românească a fost acordat Emei Stere, jurnalistă la Radio România Cultural și colaboratoare a Teatrului Național Radiofonic, pentru piesa „Playlist”, montată de Attila Vizauer pe scena Teatrului „Alexandru Davila” din Pitești.

Publicul interesat poate asculta producțiile radiofonice premiate în cadrul Galei Premiilor „Rinocerul” pe platforma eteatru.ro, în Colecția Premiere 2025 a Teatrului Național Radiofonic, confirmând astfel continuitatea și vitalitatea teatrului sonor românesc în peisajul cultural contemporan.

Recomandarea video

EXCLUSIV Activitatea procurorilor, îngreunată de CSM, care le-a restricționat accesul în aplicația informatică a instanțelor / Procurorii trebuie să ceară un cod de acces pentru fiecare dosar în parte
G4Media
Lovitura fatală a lui Bolojan. Românii pot rămâne mai ușor fără case din cauza noii legi a impozitării. Economist: Nu știu cât e de legal/Statul va vinde datoriile direct la firmele de recuperare
Gandul
Vortexul polar aduce un episod de iarnă extremă. Unul dintre cele mai dure episode de iarnă pentru planetă
Cancan
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
Prosport
Situație dramatică în Ucraina: „Cea mai grea zi din 2022 încoace”
Libertatea
De ce nu e bine să folosești scaunele auto încălzite prea mult timp. Pericolele ascunse despre care nu se prea vorbește
CSID
Oficiali în „camionete”: Achiziția de 2 milioane de lei a Guvernului Bolojan
Promotor