Când teatrul se ascultă / Premiile „Rinocerul” au celebrat excelența Teatrului Radiofonic Românesc

Cele mai valoroase creații artistice ale anului teatral 2025 au fost premiate la Sala Mare a Teatrului Evreiesc de Stat din București, în cadrul galei „Rinocerul”.

Gala a fost organizată de Revista Rinocerul, o publicație culturală de prestigiu, și a reunit creatori, critici și iubitori de teatru.

Potrivit declarației organizatorilor, premiile au recompensat „creațiile cele mai valoroase observate de revista „Rinocerul” pe parcursul anului 2025”, un an descris ca fiind bogat și divers, cu propuneri spectacologice și dramaturgice remarcabile.

Teatrul radiofonic românesc a fost starul serii

Gazda serii a fost dramaturgul Dinu Grigorescu, director fondator al revistei și coordonator al ediției tipărite, care a subliniat misiunea galei de a aduce în prim-plan excelența artistică în multiplele ei forme: scenică, radiofonică, dramaturgică, teatrologică, literară și filmică.

Un accent deosebit al ediției din acest an a fost pus pe teatrul radiofonic, organizatorii evidențiind impactul radiofoniei teatrale, valoarea spectacolelor sonore și rolul documentar al arhivelor Radioului public.

În acest context, mai multe producții ale Teatrului Național Radiofonic au fost distinse cu premii importante.

„A doua scrisoare pierdută”

Premiul pentru cel mai bun spectacol radiofonic bazat pe un text românesc a fost acordat producției „A doua scrisoare pierdută” de Eugen Șerbănescu, în regia artistică a lui Dan Tudor. Spectacolul, realizat în iunie 2025, propune o continuare originală a celebrei comedii caragialiene „O scrisoare pierdută”, imaginând situații surprinzătoare și personaje cuceritoare, într-o construcție dramatică vie și pătrunzătoare.

Distribuția amplă, formată din actori cu voci puternic individualizate, alături de regia atent calibrată, sound design-ul expresiv și muzica originală, a contribuit la conturarea unei formule teatrale dinamice și pline de semnificații.

Tragedie antică prin mijloace sonore high-tech

Premiul pentru cel mai bun spectacol radiofonic bazat pe un text străin a revenit proiectului Trilogia Labdacizilor – „Oedip rege”, „Oedip la Colonos” și „Antigona” de Sofocle –, în adaptarea radiofonică și regia artistică semnate de Gavriil Pinte.

Realizate în octombrie 2025, spectacolele oferă un exemplu elocvent de reinterpretare contemporană a tragismului antic prin mijloace sonore moderne.

Construite cu rafinament, într-o densă țesătură de motive acustice și planuri sonore, producțiile impresionează prin forță artistică, subtilitate și capacitatea de a aduce textele fundamentale ale umanității mai aproape de sensibilitatea ascultătorului de astăzi.

Un moment de mare emoție al serii l-a constituit acordarea Premiului Opera Omnia regizorului Attila Vizauer, pentru întreaga sa activitate dedicată teatrului radiofonic românesc.

Universul său regizoral, profund și divers, cuprinde spectacole sonore clasice, producții pentru copii, documentare și creații moderne, remarcabile prin inovație auditivă și rafinament expresiv.

De asemenea, Premiul pentru dramaturgie contemporană românească a fost acordat Emei Stere, jurnalistă la Radio România Cultural și colaboratoare a Teatrului Național Radiofonic, pentru piesa „Playlist”, montată de Attila Vizauer pe scena Teatrului „Alexandru Davila” din Pitești.

Publicul interesat poate asculta producțiile radiofonice premiate în cadrul Galei Premiilor „Rinocerul” pe platforma eteatru.ro, în Colecția Premiere 2025 a Teatrului Național Radiofonic, confirmând astfel continuitatea și vitalitatea teatrului sonor românesc în peisajul cultural contemporan.