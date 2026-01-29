Teatrul Național Radiofonic anunță o piesă inspirată de crima din Timiș

Teatrul Național Radiofonic anunță demararea unui nou proiect artistic, inspirat de crima din Timiș, relatează rador.ro.

Este o inițiativă menită să proiecteze o realitate care nu este comodă de multe ori, dar cu care, Teatrul Național Radiofonic rămâne conectat, fidel misiunii sale de a reda societatea așa cum este.

Băiatul de 15 ani din Cenei, dat dispărut de familie și ucis de alți doi prieteni ai săi a suscitat în societate dezbateri ample despre limitele răspunderii legale – o reflecție căreia Teatrul Radiofonic i se alătură prin această creație artistică ce se va situa la limita dintre realitate și documentar.

Echipa Teatrului Radiofonic lucrează deja la documentarea proiectului

Vorbim despre un spectacol care va explora cauzele profunde, responsabilitățile, mecanismele sociale care pot duce la astfel de tragedii.

Nu este o goană după senzațional, ci o analiză lucidă a evenimentului.

Echipa Teatrului Radiofonic lucrează deja la documentarea proiectului – adună informații, mărturii, date relevante.

Un spațiu al reflecției critice

Spectacolul va fi scris și regizat de Ilinca Stihi, artistă multiplu premiată, la nivel internațional, pentru producțiile sale teatrale și radiofonice, apreciată pentru rigoarea artistică și pentru modul în care îmbină documentarea atentă.

Prin această producție, Teatrul Național Radiofonic își reafirmă rolul de spațiu al reflecției critice și al dialogului public, în care teatrul radiofonic devine un instrument de interogare a realității și de stimulare a conștiinței colective.