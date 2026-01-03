2026: Brâncuși și Nadia, două genii, aceeași românitate / „Măiastra” care a zburat și fata care a plutit

Doi oameni care vin din două timpuri diferite, construiți diferit, dar care au ceva în comun: esența de român: un Brâncuși și o Comăneci sunt omagiați în 2026 prin două legi adoptate anul trecut și promulgate de președintele României.

Legile stabilesc organizarea de evenimente naționale și internaționale pentru a marca momente-cheie din istoria României moderne.

150 de ani de la nașterea lui Brâncuși

Legea care instituie anul 2026 drept „Anul Constantin Brâncuși” a fost promulgată la 24 iulie 2025, cu scopul de a marca împlinirea a 150 de ani de la nașterea marelui sculptor.

Actul normativ permite autorităților centrale și locale, instituțiilor culturale și educaționale, precum și altor entități publice să organizeze și să sprijine manifestări dedicate vieții și operei artistului.

Programul Anului Brâncuși va include expoziții, simpozioane, programe educative și proiecte artistice menite să pună în valoare moștenirea culturală a sculptorului și influența sa asupra artei moderne.

„Constantin Brâncuși, născut la 19 februarie 1876, în Hobița, județul Gorj, este recunoscut drept unul dintre cei mai mari sculptori ai secolului al XX-lea și un pionier al artei moderne. Opera sa a avut un impact profund asupra evoluției sculpturii contemporane, influențând artiști și mișcări artistice din întreaga lume”, se arată în expunerea de motive a proiectului de lege.

50 de ani de la 10-le perfect

Tot în 2026 va fi celebrat și Anul „Nadia Comăneci”, la împlinirea a 50 de ani de la momentul istoric al primului 10 perfect din gimnastica mondială, obținut de sportiva româncă la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976.

Legea aferentă desemnează Comitetul Olimpic și Sportiv Român drept instituție coordonatoare a programelor dedicate acestui jubileu. COSR va elabora un calendar de evenimente sportive, culturale și educaționale, care va fi transmis atât autorităților naționale, cât și misiunilor diplomatice ale României din străinătate.

Nadia Comăneci a intrat definitiv în istoria sportului sub numele de „Zeița de la Montreal”, devenind un simbol al excelenței, perfecțiunii și performanței românești pe plan internațional.

Sunt două inițiative care transformă anul 2026 într-un amplu program de promovare a valorilor culturale și sportive românești. În țară și peste hotarele ei.