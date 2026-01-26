Premieră mondială: Brâncuși, celebrat simultan pe 6 continente

Evenimentul BRÂNCUȘI 150 reunește creații realizate în tehnicile gravurii tradiționale de 29 de artiști români contemporani, prezentate în expoziții vernisate în același timp pe toate continentele.

Expoziții în 21 de țări

Proiectul este organizat de Muzeul Național „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Fundația „Inter-Art” Aiud și Consiliul Județean Gorj și se desfășoară sub Patronajul Ministerului Culturii. Vernisajele au loc pe 19 februarie 2026, de Ziua Națională „Constantin Brâncuși”, în 21 de țări din Africa, America de Nord, America de Sud, Asia, Europa și Oceania – un demers rar în peisajul cultural internațional și o premieră absolută pentru un artist român.

Ministrul Culturii la vernisajul de la Târgu Jiu

În România, expoziția va fi vernisată la Muzeul Național „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, în prezența ministrului Culturii, András István Demeter, și va rămâne deschisă publicului până la 19 martie 2026.

Printre artiștii participanți se numără Mircia Dumitrescu, Ștefan Balog, Răzvan-Constantin Carătanase, Alexandru Rădulescu Selesnik, Florin Stoiciu, Ovidiu Felipov și Marian Truțulescu, alături de alți creatori reprezentativi ai graficii românești contemporane.

Celebrare la scară planetară

BRÂNCUȘI 150 este un proiect cultural-artistic dedicat exclusiv aniversării a 150 de ani de la nașterea sculptorului, desfășurat într-un concept curatorial unitar, adaptat fiecărui context local.

„Nu este vorba despre o simplă succesiune de expoziții internaționale, ci despre un act cultural sincronizat la scară planetară, care plasează opera și spiritul lui Brâncuși într-un dialog simultan cu publicul din întreaga lume”, a precizat Denisa Șuță, directorul Muzeului Național din Târgu Jiu, care poartă numele sculptorului.

De la Cairo în Noua Zeelandă

Curatoriată de Anca Sas, expoziția din România face parte dintr-o rețea coordonată la nivel internațional. Fiecare vernisaj are loc în aceeași zi, sub același concept, dar în contexte culturale diferite – de la Cairo și Addis Ababa, la Montreal, New York, Shenzhen, New Delhi, Viena, Stockholm sau Christchurch.

Diplomație culturală

Proiectul se bucură de un amplu sprijin instituțional internațional, cu implicarea ambasadelor României, a ministerelor culturii din mai multe state, a universităților și a instituțiilor culturale locale. În Egipt, manifestarea are loc sub patronajul Ministerului Culturii. În Austria și Italia, proiectul este susținut de autoritățile locale și de reprezentanțele diplomatice românești, în prezența ambasadorilor României și a unor personalități ale vieții artistice și academice.

Exemplele continuă în Canada, Statele Unite și India, unde manifestările sunt găzduite de centre culturale și instituții academice, cu participarea comunităților artistice locale.

O declarație de forță a culturii române

„Prin acest proiect, Brâncuși este celebrat nu retrospectiv, ci viu, prin creație contemporană românească, într-un gest colectiv care reafirmă actualitatea și universalitatea operei sale”, spun coordonatorii BRÂNCUȘI 150.

Amploarea geografică, desfășurarea simultană și conceptul unitar fac din BRÂNCUȘI 150 una dintre cele mai ambițioase inițiative culturale românești de după 1989, transformând Ziua Națională „Constantin Brâncuși” într-o declarație de forță a culturii române pe scena internațională.