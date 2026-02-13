Prima pagină » Cultură-Media » „Tu ești Brâncuși” – Oglindă gigant „Poarta Sărutului” la Palatul Cesianu-Racoviță / „Brâncuși ne privește pe toți”

Februarie este întotdeauna despre Brâncuși pentru că în această lună, pe 19, s-a născut artistul considerat unul dintre cei mai importanți ai secolului XX. Părintele Modernismului este celebrat în România pe tot parcursul anului prin diverse demersuri menite să-i țină memoria trează, după cum merită un artist de talia lui. Oglinda gigant „Poarta Sărutului” este o invitație nu doar înspre „a privi”, ci înspre „a te privi”.
Luiza Moldovan
13 feb. 2026, 11:11, Social

Vineri a fost lansat la Palatul Cesianu-Racoviță proiectul cultural „Tu ești Brâncuși”, de către Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși” în colaborare cu Artmark, un demers menit să puncteze Anul Brâncuși, instituit prin lege ca an aniversar, la 150 de ani de la nașterea artistului.

Proiectul lansează o intervenție artistică interesantă ca viziune: „Poarta Sărutului” recreată din oglindă – la intrarea în curtea Palatului Cesianu-Racoviță din București.

A privi – a te privi

În perioada 13 februarie – 9 martie, monumentala „Poartă a Sărutului” devine nu doar un obiect de privit, ci un obiect în care să te privești, să te oglindești.

Așezată la intrarea în curtea palatului, Poarta devine un prag al trecerii, dar și al unității și continuității.

Accesul publicului la poarta „Tu ești Brâncuși” este liber, iar trecătorii sunt încurajați să facă poze și să le distribuie în social media.

„Brâncuși ne privește pe toți”

Pentru vizitatorii galeriilor Artmark, întâlnirea cu Brâncuși poate continua.

La Palatul Cesianu se află o importantă schiță de atelier a lui Brâncuși, care va intra la Licitația de Artă Postbelică și Contemporană stabilită chiar în data de 19 februarie, data nașterii artistului și Ziua Națională „Constantin Brâncuși”, la Casa A10 by Artmark.

Schița, provenită dintr-o colecție istorică, are un preț de pornire de 8.000 de euro și aparține „cioplitorului” lui Brâncuși, ucenicul care l-a ajutat pe Brâncuși să realizeze monumentala trilogie de la Târgu Jiu, denumită „Calea Eroilor”.

„Ne-am asumat și acest proiect pentru că Poarta Sărutului este unul dintre semnele esențiale ale universului brâncușian — iar simbolul ei se regăsește, de altfel, și în identitatea noastră vizuală. Și pentru că Brâncuși ne privește pe toți!”, spune Cornel Mihalache, directorul Centrului de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși”.

