Premieră la Spitalul Județean din Cluj: Pacienții își pot consulta online dosarul medical

Spitalul Clinic Județean de Urgență din Cluj a lansat un portal pentru pacienți, unde aceștia își pot consulta online dosarul medical, își pot afla rezultatele la analize sau își pot face programări.
Sursă foto: Pexels
Cosmin Pirv
13 feb. 2026, 11:17, Social

Potrivit reprezentanților spitalului, portalul pacienților cuprinde dosarul electronic al pacientului, posibilitatea efectuării programărilor în sistem online și rezultatele analizelor medicale.

Dosarul medical electronic al pacientului este o soluție informatică implementată în premieră.

Pacienții au posibilitatea să vadă documentele medicale personale eliberate de SCJU Cluj (fișe de consultații, scrisori medicale și bilete de externare, rezultatele analizelor), începând cu anul 2012, până în prezent.

Portalul dă și posibilitatea încărcării de documente medicale eliberate de alte unități sanitare.

„Ulterior, pacienții pot partaja informațiile medicale și documentele cu medicii cărora le acordă acces temporar sau permanent, pentru utilizarea acestora cu scopul obținerii de informații relevante pentru stabilirea diagnosticului”, arată reprezentanții spitalului.

Portalul poate fi accesat pe site-ul spitalului și este nevoie de crearea unui cont de către pacient, în baza datelor personale (securizate) sau a codului de pacient generat la externare.

Portalul pacienților face parte dintr-un proiect de investiții cu fonduri din PNRR, în valoare de aproximativ 1.000.0000 de euro, a cărui implementare s-a încheiat recent.

 

