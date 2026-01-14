Prima pagină » Social » Ministerul Educației: 6 școli trec online joi din cauza condițiilor meteo. O unitate suspendă cursurile

Ministerul Educației: 6 școli trec online joi din cauza condițiilor meteo. O unitate suspendă cursurile

Aproximativ 1.780 de elevi din județele Satu Mare, Prahova, Sibiu și Teleorman vor avea ore în format virtual pe 15 ianuarie.
Andreea Tobias
14 ian. 2026, 17:03, Social

Ministerul Educației a transmis miercuri după-amiază informări privind desfășurarea cursurilor în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile.

Potrivit datelor comunicate de inspectoratele școlare județene, șase unități de învățământ își vor desfășura cursurile joi în format online.

Distribuția pe județe: câte o școală în Satu Mare și Prahova, respectiv câte două unități în Sibiu și Teleorman.

Aproximativ 1.780 de elevi vor avea ore virtuale din cauza condițiilor meteorologice improprii.

Decizia a fost luată pe baza informațiilor transmise de inspectoratele școlare la ora de referință 16:00.

O școală își suspendă activitatea

Într-o unitate de învățământ din județul Sibiu, cu aproximativ 150 de elevi, activitatea didactică va fi suspendată complet. Orele de curs pierdute urmează să fie recuperate ulterior.

Ministerul Educației avertizează că eventuale actualizări vor fi operate în funcție de dinamica situației. Condițiile meteorologice pot determina modificări ale deciziilor luate pentru ziua de joi.

