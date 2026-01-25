149 de milioane de date de autentificare, inclusiv de Gmail, expuse online

Jeremiah Fowler, un cercetător în domeniul securității cibernetice, este cel care a descoperit că o bază de date conținând 149 de milioane de date de autentificare a fost expusă online.

„Am văzut mii de fișiere care includeau e-mailuri, nume de utilizator, parole și linkuri URL către autentificarea sau autorizarea conturilor”, a spus Fowler în raportul său.

Acesta a mai explicat că baza care conținea date de conectare și parole unice totaliza „o cantitate uriașă de 96 GB de date brute privind datele de autentificare”, potrivit Forbes.

Platforme cu milioane de date de autentificare compromise

Aproximativ 48 de milioane de credențiale Gmail au fost compromise. Urmează Facebook, cu 17 milioane. 6,5 milioane de credențiale erau legate de Instagram, patru milioane de la Yahoo Mail, în timp ce datele de autentificare Netflix totalizau aproximativ 3,4 milioane, iar 1,5 milioane proveneau de la Outlook, notează Daily Mail.

„Înregistrările expuse includeau nume de utilizator și parole colectate de la victime din întreaga lume, acoperind o gamă largă de servicii online utilizate în mod obișnuit și aproape orice tip de cont imaginabil”, a declarat Fowler într-o postare pe blog.

În plus, baza de date expusă online părea să conțină informații colectate prin keylogging și malware de tip „infostealer”, adică software care fură în secret numele de utilizator și parolele de pe dispozitivele infectate.

Un purtător de cuvânt al companiei Google a declarat pentru Daily Mail că nu este vorba de o nouă breșă de securitate, ci că baza de date a adunat într-un singur loc datele de autentificare compromise existente.

Ce pot face utilizatorii în această situație

Cercetătorul a oferit și sfaturi celor care suspectează că dispozitivele lor ar putea fi infectat cu malware. Fowler a recomandat să se actualizeze sistemul de operare, instalând sau actualizând software-ul de securitate și scanând în căutarea activităților suspecte sau rău intenționate.

Utilizatorii ar trebui, de asemenea, să verifice permisiunile aplicațiilor, setările și programele instalate și să descarce aplicații sau extensii numai din magazinele oficiale de aplicații, a adăugat el.