Parole, carduri bancare și identități digitale, vândute online: cinci români cercetați după o operațiune în 13 țări

Cinci cetățeni români au fost identificați într-o operațiune internațională de combatere a criminalității informatice, desfășurată marți.

Polițiști ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și procurori DIICOT au executat 6 mandate de percheziție în județele Ilfov, Timiș, Alba, Călărași și Neamț.

Acțiunea din România a făcut parte dintr-o operațiune mondială. A fost coordonată de Biroul pentru Afaceri Internaționale al Departamentului de Justiție al SUA și Europol.

Au participat autorități din Australia, Belgia, Canada, Germania, Grecia, Kosovo, Malaezia, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, Spania și Marea Britanie.

Investigațiile au fost declanșate de FBI, care a identificat o platformă online folosită pentru comercializarea de date furate.

Ce vindea platforma

Pe platformă se comercializau baze de date sustrase, credențiale de acces, date de identitate, numere de carduri bancare și vulnerabilități software. Cumpărătorii puteau folosi aceste date pentru a accesa dispozitivele electronice sau conturile online ale victimelor.

Cei cinci români cercetați ar fi pus la dispoziție în mod repetat, între 2022 și 2025, credențiale de acces – nume de utilizator, parole, adrese de email, coduri de acces – pentru conturi de aplicații, rețele sociale și plăți online.

Platformă închisă, bază de date confiscată, români cercetați

În urma perchezițiilor, au fost ridicate dispozitive de stocare a datelor. Platforma a fost închisă, iar Departamentul de Justiție al SUA a anunțat confiscarea întregii sale baze de date, informează IGPR.

Era unul dintre cele mai mari forumuri online din lume pentru cumpărarea și vânzarea de date furate și instrumente de criminalitate cibernetică.