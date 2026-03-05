Primăria Capitalei caută tineri profesioniști pentru administrația publică: competență, nu cantitate

Mesajul Primăriei Municipiului București a fost transmis în cadrul unei întâlniri cu studenți din anul I de la SNSPA, unde studenții au fost încurajați să ia în calcul o carieră în instituțiile statului după finalizarea studiilor.

„România se schimbă mai repede decât credem. Tocmai de aceea este esențial să formăm tineri bine pregătiți pentru administrația publică – locală și centrală. Profesioniști care înțeleg că politica este ciclică: funcțiile vin și pleacă, dar ceea ce rămâne sunt faptele”, a transmis joi viceprimarul Capitalei, Stelian Bujduveanu.

Se caută profesioniști tineri

După finalizarea studiilor, tinerii au fost încurajați să se înscrie la concursurile organizate pentru ocuparea unor posturi în administrație. Potrivit administrației bucureștene, modernizarea serviciilor publice și digitalizarea instituțiilor depind în mare măsură de atragerea unor tineri bine pregătiți, capabili să contribuie la eficientizarea activității și la dezvoltarea orașului.

„I-am invitat să se înscrie la concursurile organizate de Primăria Capitalei. Administrația are nevoie de tineri profesioniști care aduc soluții moderne la probleme vechi, care accelerează digitalizarea și eficientizarea serviciilor publice”, a precizat viceprimarul.

Nu mai mulți angajați, ci mai competenți

Potrivit acestuia, administrația trebuie să ofere servicii publice mai bune, iar performanța instituțiilor depinde de competența personalului, nu de numărul angajaților.

„Trebuie să vă oferim servicii publice mai bune – de la parcări până la marile proiecte ale orașului. Un număr mare de angajați nu înseamnă performanță. Doar cantitate. Ori noi, dar și dumneavoastră, cetățenii, așteptați să vă oferim calitate”, a mai spus Bujduveanu.