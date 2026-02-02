Prima pagină » Social » Cursuri suspendate sau desfășurate online în școli din patru județe, în urma ninsorilor și gerului

Cursuri suspendate sau desfășurate online în școli din patru județe, în urma ninsorilor și gerului

Cursurile au fost suspendate sau au avut loc online în mai multe școli din patru județe, din cauza ninsorilor și a frigului.
Cursuri suspendate sau desfășurate online în școli din patru județe, în urma ninsorilor și gerului
Sursă foto: Pexels
Cosmin Pirv
02 feb. 2026, 13:15, Social

Ministrul Educației a anunțat că, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, programul școlar a fost afectat în cinci unități de învățământ din 4 județe.

Este vorba de câte o unitate din județele Vâlcea, Dolj și Mehedinți și de două din județul Argeș.

În patru dintre cele cinci școli, cursurile se desfășoară online, iar într-o singură unitate de învățământ cursurile au fost suspendate din cauza drumurilor impractibile și vor fi recuperate ulterior.

28 de județe din țară și Capitala sunt de luni, de la ora 10.00, până marți dimineața, sub avertizare Cod galben de ger emisă de ANM.

Recomandarea video