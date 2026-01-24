Furtună de zăpadă și ger se abat asupra SUA, de la Munții Stâncoși până la coasta Atlanticului

Vineri dimineață, ninsoarea abundentă a acoperit nord-vestul Texasului și Oklahoma City, în timp ce o furtună puternică de zăpadă a început să se deplaseze spre estul Statelor Unite, aducând frig groaznic, amenințarea întreruperilor de curent electric și drumuri înghețate periculoase pentru aproape jumătate din populația țării și determinând mai mult de o duzină de guvernatori să declare starea de urgență, scrie Reuters.

Peste 150 de milioane de americani au fost avertizați de Serviciul Național de Meteorologie cu privire la o formă de urgență meteorologică.

Conform prognozelor meteorologice, furtuna, provocată de un val masiv de aer arctic provenit din Canada, se va deplasa peste țară, de la sudul Munților Stâncoși până la Coasta de Est, până luni dimineața, și va acoperi o mare parte din estul SUA pe parcursul weekendului.

Cel puțin 14 state americane și Districtul Columbia au declarat stare de urgență vineri dimineață, activând resurse și mobilizând echipaje pentru a atenua impactul furtunii prin împrăștierea de sare pe drumuri, pregătirea pentru a răspunde la întreruperile de curent și multe altele.

Brandon Buckingham, meteorolog la compania privată de prognoze meteorologice AccuWeather, a declarat că joi seara a început să ningă și să cadă lapoviță în unele zone din Câmpia Centrală și a avertizat că există pericolul acumulării de gheață pe drumuri, copaci și linii electrice.

„Dallas ar putea avea un strat de gheață de 1,27 cm”, a spus Buckingham. „Situația va deveni foarte periculoasă foarte repede”.

El a spus că locuitorii ar trebui să se pregătească pentru „întreruperi de curent care vor dura cel puțin câteva zile” în zonele în care se acumulează gheață, chiar dacă se așteaptă ca furtuna să se disipeze până luni dimineață.

În Oklahoma City, unde ar putea să cadă până la 30 cm de zăpadă și să se formeze un strat de gheață înainte de sfârșitul weekendului, supraveghetorul Morgan Mayo de la cafeneaua Not Your Average Joe a spus că vineri dimineață clienții se înghesuiau pentru a scăpa de temperaturile glaciale: o temperatură minimă de -13 °C vineri.

„Vom face tot posibilul să rămânem deschiși” chiar și sâmbătă, când se așteaptă ca temperatura maximă să fie de doar 10 grade, a spus Mayo. „Avem mai mulți angajați care locuiesc la distanță mică și sunt dispuși să înfrunte furtuna”.

În Texas, furtuna potențial catastrofală amintește de furtuna de gheață din 2021, care a întrerupt alimentarea cu energie electrică a aproape 40% din rețeaua electrică a statului și a lăsat peste 2,7 milioane de oameni fără electricitate timp de câteva zile. Furtuna a fost responsabilă pentru peste 200 de decese, majoritatea legate de temperaturile scăzute.

Cel mai mare operator de rețea electrică din stat, Electric Reliability Council of Texas (ERCOT), a declarat că este pregătit pentru furtuna din acest weekend și se așteaptă la „o producție suficientă pentru a satisface cererea din această iarnă”.