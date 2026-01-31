Prima pagină » Social » Anunțul meteorologilor: Cod galben de ger în mai multe județe din țară și în Capitală, Temperaturi de -20 de grade

Anunțul meteorologilor: Cod galben de ger în mai multe județe din țară și în Capitală, Temperaturi de -20 de grade

Meteorologii au emis mai multe avertizări Cod galben de ger valabile până luni în mai multe județe din țară și în Capitală. Temperaturile pot ajunge până la minus 20 de grade.
Anunțul meteorologilor: Cod galben de ger în mai multe județe din țară și în Capitală, Temperaturi de -20 de grade
Foto: Pixabay
Cosmin Pirv
31 ian. 2026, 10:10, Social

Una dintre avertizări este în vigoare de sâmbătă de la ora 10.00 până duminică la ora 20.00.

Aceasta vizează județele Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău și Vaslui. În aceste zone, vor fi temperaturi deosebit de scăzute (în medie, cu 7…9 grade mai mici decât cele normale datei) cu valori maxime ce se vor încadra în general între -10 și -5 grade. Noaptea va fi ger astfel că temperaturile minime se vor încadra între -14 și -10 grade.

O altă avertizare intră în vigoare duminică la ora 20.00 și va fi valabilă până luni la ora 10.00.

Sunt vizate județele Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați, Harghita, Covasna, Brașov, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Constanța, Tulcea, Brăila, Buzău, Ilfov și Capitala.

În aceste zone, vremea va fi geroasă. Temperaturile minime se vor situa între -16 și -9 grade, mai coborâte în nordul Moldovei până în jurul a -20 de grade.

Informare meteorologică

De asemenea, de sâmbătă până în 4 februarie este în vigoare o informare meteo.

Conform acesteia, vremea va fi deosebit de rece, cu precădere în regiunile extracarpatice. Dimineața și noaptea va fi ger la început în Moldova, apoi și în Dobrogea, estul Transilvaniei, Muntenia și izolat în Oltenia și sudul Banatului, astfel că temperaturile minime se vor situa în general între -20 și -10 grade, iar în nordul Moldovei, gerul va persista și pe parcursul zilelor, maximele urmând a se încadra între -16 și -8 grade.

Local și temporar vor fi precipitații slabe cantitativ, predominant sub formă de ninsoare și pe alocuri se va forma polei și ghețuș.

Vântul va prezenta intensificări local în regiunile estice și sudice cu viteze în general de 40…45 km/h, amplificând senzația de frig, iar din seara zilei de duminică până luni dimineață în sud-estul Olteniei, în sudul, centrul și estul Munteniei și în Dobrogea, temporar ninsoarea va fi viscolită.

Recomandarea video

Discombobulatorul: ce se știe despre arma misterioasă folosită de Delta Force în Venezuela
G4Media
Se poate și așa! Cât a plătit un bucureștean pentru o cursă Uber de 55 de minute, la oră de vârf
Gandul
Gafa lui Bobonete de la Românii au Talent. Gestul TOTAL deplasat făcut de jurat: 'Oare or exista și..'
Cancan
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă de nevasta bărbatului
Prosport
Misterul mormântului princiar descoperit într-o biserică faimoasă din România. Marea enigmă, pe cale să fie deslușită după mai bine de 100 de ani
Libertatea
Condimentul adăugat în ciorbă care o transformă în elixir pentru creier, potrivit dr. Vlad Ciurea
CSID
Mai rapid decât Dacia: brandul chinez care a cucerit piața românească într-un timp record
Promotor