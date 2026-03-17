ANM: Vânt puternic în toată țara. Patru județe, sub avertizare Cod galben / În București temperaturile scad treptat și vântul se intensifică

ANM a emis o informare meteorologică valabilă de marți de la ora 20.00 până joi la ora 20.00.

Conform acesteia, vântul va avea intensificări, în noaptea de marți spre miercuri în sudul Banatului, miercuri în majoritatea regiunilor, iar joi în Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei.

Vântul va bate cu viteze în general de 40-45 km/h. În zona montană înaltă rafalele vor fi de 60-80 km/h.

De marți seara până miercuri la ora 20.00, județul Caraș-Severin se va afla sub avertizare Cod galben. Vântul va avea intensificări cu viteze de 50-70 km/h. În Munții Banatului și vestul Carpaților Meridionali, rafalele vor fi de 70-90 km/h.

O altă avertizare Cod galben va intra în vigoare miercuri dimineața, la ora 10.00, și va fi valabilă până la ora 17.00. Potrivit acesteia, în județele Mehedinți, Dolj și Olt, vântul va avea intensificări cu viteze de 50-60 km/h.

Vremea în București

Marți, temperatura maximă va atinge 14-15 grade Celsius, cu minime de până la 0-2 grade Celsius, mai scăzută în zonele periferice ale Capitalei. Vântul va sufla slab și moderat, iar cerul va fi variabil.

Miercuri, se răcește puțin cu maxime de 12-14 grade și minime de 2-4 grade. Vântul se va intensifica, cu rafale de până la 45 km/h, iar cerul va deveni temporar noros.

Joi, temperatura maximă va fi de 9-10 grade Celsius, vântul va sufla moderat și cerul va avea înnorări.

„În intervalul 17 martie, ora 10 (marți) – 19 martie, ora 20 (joi), pentru municipiul București va fi în vigoare o informare meteorologică pentru intensificări ale vântului”, se mai arată în avertizare emisă de ANM.