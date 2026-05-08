Prima pagină » Social » ANM: Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni

ANM: Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prezentat vineri prognoza pentru următoarele patru săptămâni. Vor fi temperaturi normale pentru această perioadă, dar ploi mai multe.
ANM: Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni
Foto: ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
08 mai 2026, 07:35, Social

Săptămâna 11.05.2026 – 18.05.2026

Valorile termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Regimul pluviometric va fi excedentar în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zonele montane.

Săptămâna 18.05.2026 – 25.05.2026

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în majoritatea regiunilor.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în zona Carpaților Orientali, dar și deficitare, local, în sud-vestul teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 25.05.2026 – 01.06.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi apropiat de cel normal, în toate regiunile.

Săptămâna 01.06.2026 – 08.06.2026

Mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare, local, în zona montană, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Recomandarea video

„M-a sunat Lia”: Dosarul în care se judecă numirea Liei Savonea ca șefă a Înaltei Curți va fi judecat de Înalta Curte
G4Media
Moscova, atacată în plin armistițiu anunțat de Putin pentru „Ziua Victoriei”. Rusia anunță că a doborât 20 de drone înainte parada de 9 mai
Gandul
E oficial! Mihaela Rădulescu revine în media, după dubla tragedie din viața ei: ”Felix ar fi fost mândru”
Cancan
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Prosport
Se refac jocurile la conducerea Petrom, după dezvăluirile Libertatea: Viitorul șef al companiei va fi din nou un român, cine este luat în calcul
Libertatea
Somonul afumat, asociat cu un risc mai mare de cancer. Specialiștii avertizează asupra consumului excesiv
CSID
Dedeman: Gadget-uri la reduceri pentru șoferi. Cât costă o camera de bord 4K și accesoriul auto disponibil la doar 78 de lei
Promotor