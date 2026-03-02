Prima pagină » Știrile zilei » Cod galben de ceață în mare parte din țară: vizibilitate sub 50 de metri și risc de polei

Administrația Națională de Meteorologie a emis luni dimineața mai multe avertizări tip Cod galben de ceață pentru numeroase județe de pe litoral, din Muntenia, Moldova și Oltenia . Ceața va reduce vizibilitatea sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, și poate favoriza formarea poleiului.
Cod galben de ceață în mare parte din țară: vizibilitate sub 50 de metri și risc de polei
În județul Constanța, atenționarea este valabilă până la ora 11:00 și va afecta localități precum Medgidia, Cernavodă, Murfatlar, Hârșova sau Mihail Kogălniceanu.

ANM a mai emis o atenționare pentru mai multe județe din regiunea Munteniei, printre care  județele Brăila, Ialomița, Călărași, Giurgiu, Ilfov, Teleorman, dar și zone extinse din Argeș, Prahova, Buzău și Dâmbovița. Avertizarea este valabilă până la ora 09:00. 

Ceața va viza și zona Moldovei, fiind emisă încă o avertizare pentru județele Bacău, Botoșani, Galați, Vaslui, precum și numeroase localități din Iași și Neamț. Potrivit meteorologilor, ceața va afecta aceste zone până la ora 11:00. 

În sud-vestul țării, Gorj, Olt, Dolj, Vâlcea și Mehedinți sunt vizate de o atenționare similară, valabilă până la ora 09:00. 

În urma avertizărilor meteo, Centrul INFOTRAFIC semnalează probleme de vizibilitate pe mai multe drumuri și autostrăzi printre care mai multe tronsoane din autostrăzile A0 Centura București, A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Brașov și A7 Ploiești-Adjud. 

De asemenea, autoritățile mai anunță că  traficul rutier este oprit pe DN 28A Târgu Frumos – Târgu Neamț, în localitatea Ruginoasa, în urma unui accident. 

