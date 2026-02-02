Prima pagină » Life-Entertaiment » Premiile Grammy 2026. Câștigătorii marilor categorii. Bad Bunny și Kendrick Lamar, numele care au marcat gala

Premiile Grammy 2026. Câștigătorii marilor categorii. Bad Bunny și Kendrick Lamar, numele care au marcat gala

Premiile Grammy 2026 au fost marcate de confirmări muzicale majore, cu Bad Bunny și Kendrick Lamar drept figurile centrale ale unei ediții pline de surprize.
Premiile Grammy 2026. Câștigătorii marilor categorii. Bad Bunny și Kendrick Lamar, numele care au marcat gala
Galerie Foto 5
Nițu Maria
02 feb. 2026, 08:02, Știri externe

Anul acesta, Premiile Grammy a fost evenimentul care a adus cele mai mari surprize în materie de câștigători. Decernarea premiilor din 2026 a avut loc duminică, 1 februarie, la Crypto.com Arena din Los Angeles. Nume mari din industrie au plecat acasă cu trofeele aurite ce au venit ca o confirmare a muncii grele din anul care tocmai s-a încheiat.

Vezi galeria foto
5 poze

Principalele premii Grammy ale serii au fost acordate Oliviei Dean pentru artistul nou, lui Billie Eilish și Finneas pentru melodia anului, lui Kendrick Lamar cu SZA pentru discul anului și lui Bad Bunny pentru albumul anului.

Majoritatea celor 95 de premii au fost acordate în cadrul ceremoniei de premiere netelevizate, prezentate de Darren Criss.

Artistul Bad Bunny a intrat în istorie câștigând premiul pentru albumul anului pentru „DeBÍ TiRAR MáS FOTOS”, primul album în limba spaniolă care a câștigat premiul la această categorie de la începutul premiilor Grammy, acum 68 de ani.

Artistul portorican, care a câștigat trei premii Grammy duminică seară, va fi cap de afiș la spectacolul de la pauza Super Bowl de weekendul viitor.

Kendrick Lamar, care a dominat premiile din 2025, a doborât oficial recordul pentru cel mai premiat artist hip-hop din istoria premiilor Grammy, după un câștig total de 27 de premii. Până duminică seară, Jay-Z deținea anterior recordul.

Principalii câștigători la Premiile Grammy 2026

Record Of The Year

DtMF
Bad Bunny

Manchild
Sabrina Carpenter

Anxiety
Doechii

WILDFLOWER
Billie Eilish

Abracadabra
Lady Gaga

Luther – CÂȘTIGĂTOR
Kendrick Lamar și SZA

The Subway
Chappell Roan

APT.
ROSÉ, Bruno Mars

Album of the year

DeBÍ TiRAR MáS FOToS – CÂȘTIGĂTOR
Bad Bunny

SWAG
Justin Bieber

Man’s Best Friend
Sabrina Carpenter

Let God Sort Em Out
Clipse, Pusha T & Malice

MAYHEM
Lady Gaga

GNX
Kendrick Lamar

MUTT
Leon Thomas

CHROMAKOPIA
Tyler, The Creator

Song Of The Year

Abracadabra
Lady Gaga

Anxiety
Doechii

APT
Bruno Mars

DtMF
Bad Bunny

Golden – din KPop Demon Hunters
HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI

Luther
Kendrick Lamar și SZA

Manchild
Sabrina Carpenter

WILDFLOWER – CÂȘTIGĂTOR
Billie Eilish

Best New Artist

Olivia Dean – CÂȘTIGĂTOR
KATSEYE
The Marias
Addison Rae
sombr
Leon Thomas
Alex Warren
Lola Young

Best Pop Vocal Album

SWAG
Justin Bieber

Man’s Best Friend
Sabrina Carpenter

Something Beautiful
Miley Cyrus

MAYHEM – CÂȘTIGĂTOR
Lady Gaga

I’ve Tried Everything But Therapy – Part 2
Teddy Swims

Best Rock Song

As Alive As You Need Me To Be – CÂȘTIGĂTOR
Nine Inch Nails

Caramel
Sleep Token

Glum
Hayley Williams

NEVER ENOUGH
Turnstile

Zombie
YUNGBLUD

Best Rock Album

private music
Deftones

I quit
HAIM

From Zero
Linkin Park

NEVER ENOUGH – CÂȘTIGĂTOR
Turnstile

Idols
YUNGBLUD

Recomandarea video