Premiile Grammy 2026. Câștigătorii marilor categorii. Bad Bunny și Kendrick Lamar, numele care au marcat gala

Anul acesta, Premiile Grammy a fost evenimentul care a adus cele mai mari surprize în materie de câștigători. Decernarea premiilor din 2026 a avut loc duminică, 1 februarie, la Crypto.com Arena din Los Angeles. Nume mari din industrie au plecat acasă cu trofeele aurite ce au venit ca o confirmare a muncii grele din anul care tocmai s-a încheiat.
Principalele premii Grammy ale serii au fost acordate Oliviei Dean pentru artistul nou, lui Billie Eilish și Finneas pentru melodia anului, lui Kendrick Lamar cu SZA pentru discul anului și lui Bad Bunny pentru albumul anului.
Majoritatea celor 95 de premii au fost acordate în cadrul ceremoniei de premiere netelevizate, prezentate de Darren Criss.
Artistul Bad Bunny a intrat în istorie câștigând premiul pentru albumul anului pentru „DeBÍ TiRAR MáS FOTOS”, primul album în limba spaniolă care a câștigat premiul la această categorie de la începutul premiilor Grammy, acum 68 de ani.
Artistul portorican, care a câștigat trei premii Grammy duminică seară, va fi cap de afiș la spectacolul de la pauza Super Bowl de weekendul viitor.
Kendrick Lamar, care a dominat premiile din 2025, a doborât oficial recordul pentru cel mai premiat artist hip-hop din istoria premiilor Grammy, după un câștig total de 27 de premii. Până duminică seară, Jay-Z deținea anterior recordul.
DtMF
Bad Bunny
Manchild
Sabrina Carpenter
Anxiety
Doechii
WILDFLOWER
Billie Eilish
Abracadabra
Lady Gaga
Luther – CÂȘTIGĂTOR
Kendrick Lamar și SZA
The Subway
Chappell Roan
APT.
ROSÉ, Bruno Mars
DeBÍ TiRAR MáS FOToS – CÂȘTIGĂTOR
Bad Bunny
SWAG
Justin Bieber
Man’s Best Friend
Sabrina Carpenter
Let God Sort Em Out
Clipse, Pusha T & Malice
MAYHEM
Lady Gaga
GNX
Kendrick Lamar
MUTT
Leon Thomas
CHROMAKOPIA
Tyler, The Creator
Golden – din KPop Demon Hunters
HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI
Luther
Kendrick Lamar și SZA
WILDFLOWER – CÂȘTIGĂTOR
Billie Eilish
Olivia Dean – CÂȘTIGĂTOR
KATSEYE
The Marias
Addison Rae
sombr
Leon Thomas
Alex Warren
Lola Young
Something Beautiful
Miley Cyrus
I’ve Tried Everything But Therapy – Part 2
Teddy Swims
As Alive As You Need Me To Be – CÂȘTIGĂTOR
Nine Inch Nails
Caramel
Sleep Token
Glum
Hayley Williams
NEVER ENOUGH
Turnstile
Zombie
YUNGBLUD
private music
Deftones
I quit
HAIM
From Zero
Linkin Park
Idols
YUNGBLUD