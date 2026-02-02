Premiile Grammy 2026. Câștigătorii marilor categorii. Bad Bunny și Kendrick Lamar, numele care au marcat gala

Anul acesta, Premiile Grammy a fost evenimentul care a adus cele mai mari surprize în materie de câștigători. Decernarea premiilor din 2026 a avut loc duminică, 1 februarie, la Crypto.com Arena din Los Angeles. Nume mari din industrie au plecat acasă cu trofeele aurite ce au venit ca o confirmare a muncii grele din anul care tocmai s-a încheiat.

Principalele premii Grammy ale serii au fost acordate Oliviei Dean pentru artistul nou, lui Billie Eilish și Finneas pentru melodia anului, lui Kendrick Lamar cu SZA pentru discul anului și lui Bad Bunny pentru albumul anului.

Majoritatea celor 95 de premii au fost acordate în cadrul ceremoniei de premiere netelevizate, prezentate de Darren Criss.

Artistul Bad Bunny a intrat în istorie câștigând premiul pentru albumul anului pentru „DeBÍ TiRAR MáS FOTOS”, primul album în limba spaniolă care a câștigat premiul la această categorie de la începutul premiilor Grammy, acum 68 de ani.

Artistul portorican, care a câștigat trei premii Grammy duminică seară, va fi cap de afiș la spectacolul de la pauza Super Bowl de weekendul viitor.

Kendrick Lamar, care a dominat premiile din 2025, a doborât oficial recordul pentru cel mai premiat artist hip-hop din istoria premiilor Grammy, după un câștig total de 27 de premii. Până duminică seară, Jay-Z deținea anterior recordul.

Principalii câștigători la Premiile Grammy 2026

Record Of The Year

DtMF

Bad Bunny

Manchild

Sabrina Carpenter

Anxiety

Doechii

WILDFLOWER

Billie Eilish

Abracadabra

Lady Gaga

Luther – CÂȘTIGĂTOR

Kendrick Lamar și SZA

The Subway

Chappell Roan

APT.

ROSÉ, Bruno Mars

Album of the year

DeBÍ TiRAR MáS FOToS – CÂȘTIGĂTOR

Bad Bunny

SWAG

Justin Bieber

Man’s Best Friend

Sabrina Carpenter

Let God Sort Em Out

Clipse, Pusha T & Malice

MAYHEM

Lady Gaga

GNX

Kendrick Lamar

MUTT

Leon Thomas

CHROMAKOPIA

Tyler, The Creator

Song Of The Year

Abracadabra

Lady Gaga

Anxiety

Doechii

APT

Bruno Mars

DtMF

Bad Bunny

Golden – din KPop Demon Hunters

HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI

Luther

Kendrick Lamar și SZA

Manchild

Sabrina Carpenter

WILDFLOWER – CÂȘTIGĂTOR

Billie Eilish

Best New Artist

Olivia Dean – CÂȘTIGĂTOR

KATSEYE

The Marias

Addison Rae

sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Best Pop Vocal Album

SWAG

Justin Bieber

Man’s Best Friend

Sabrina Carpenter

Something Beautiful

Miley Cyrus

MAYHEM – CÂȘTIGĂTOR

Lady Gaga

I’ve Tried Everything But Therapy – Part 2

Teddy Swims

Best Rock Song

As Alive As You Need Me To Be – CÂȘTIGĂTOR

Nine Inch Nails

Caramel

Sleep Token

Glum

Hayley Williams

NEVER ENOUGH

Turnstile

Zombie

YUNGBLUD

Best Rock Album

private music

Deftones

I quit

HAIM

From Zero

Linkin Park

NEVER ENOUGH – CÂȘTIGĂTOR

Turnstile

Idols

YUNGBLUD