Kendrick Lamar și SZA, marii câștigători ai premiului „Record of the Year” la Grammy 2026

Trofeul a fost înmânat de Cher, care a stârnit amuzamentul publicului confundând titlul piesei cu numele legendarului Luther Vandross. Producătorul Sounwave a profitat de ocazie pentru a aduce un omagiu artistului. S-a întâmplat înainte ca Lamar să-i mulțumească partenerei sale de colaborare, SZA, mai scrir AP.

Seara a fost marcată de numeroase declarații cu tentă politică. Billie Eilish, câștigătoare la categoria „Song of the Year” pentru piesa „Wildflower”, a criticat politicile actuale privind imigrația. La rândul său, Bad Bunny a transmis un mesaj pro-imigrație, afirmând că „imigranții sunt oameni și americani”.

Kendrick Lamar stabilește un nou record

Lamar a atins o nouă performanță în cariera sa, devenind rapperul cu cele mai multe premii Grammy câștigate, depășindu-l pe Jay-Z. El a primit și trofeul pentru „cel mai bun album rap” datorită materialului „GNX”, declarând în discursul său: „Hip-hop-ul va fi mereu aici”.

Lady Gaga a fost recompensată pentru „cel mai bun album pop vocal” cu „Mayhem”. Jelly Roll a câștigat la noua categorie „contemporary country album”. Premiul pentru „cel mai bun artist debutant” i-a revenit Oliviei Dean, care s-a declarat emoționată la primirea primului său Grammy.

Momente de omagiu și interpretări speciale la Grammy 2026

Segmentul „In Memoriam” a adus un tribut emoționant artiștilor D’Angelo și Roberta Flack. Acesta a inclus și o apariție surpriză a lui Ms. Lauryn Hill, revenită pe scena Grammy după mai bine de 20 de ani. Printre momentele artistice remarcabile s-au numărat prestațiile lui Tyler, the Creator, Bruno Mars, Justin Bieber și Sabrina Carpenter.

Ediția din 2026 a Premiilor Grammy a reunit muzica, mesajele sociale și sărbătorirea marilor artiști într-un show intens, confirmând statutul evenimentului ca una dintre cele mai influente platforme culturale la nivel mondial.