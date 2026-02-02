Prima pagină » Știri externe » Kendrick Lamar și SZA, marii câștigători ai premiului „Record of the Year” la Grammy 2026

Kendrick Lamar și SZA, marii câștigători ai premiului „Record of the Year” la Grammy 2026

Kendrick Lamar și SZA au obținut trofeul pentru „Record of the Year” la ediția din 2026 a Premiilor Grammy, cu piesa „Luther”. Evenimentul, desfășurat la Los Angeles, a fost marcat de o atmosferă vibrantă, discursuri pline de emoție și momente cu impact istoric, scrie AP.
Sursa foto: Mario Hommes/DeFodi via ZUMA Press
Victor Dan Stephanovici
02 feb. 2026, 06:49, Cultură-Media

Trofeul a fost înmânat de Cher, care a stârnit amuzamentul publicului confundând titlul piesei cu numele legendarului Luther Vandross. Producătorul Sounwave a profitat de ocazie pentru a aduce un omagiu artistului. S-a întâmplat înainte ca Lamar să-i mulțumească partenerei sale de colaborare, SZA, mai scrir AP.

Seara a fost marcată de numeroase declarații cu tentă politică. Billie Eilish, câștigătoare la categoria „Song of the Year” pentru piesa „Wildflower”, a criticat politicile actuale privind imigrația. La rândul său, Bad Bunny a transmis un mesaj pro-imigrație, afirmând că „imigranții sunt oameni și americani”.

Kendrick Lamar stabilește un nou record

Lamar a atins o nouă performanță în cariera sa, devenind rapperul cu cele mai multe premii Grammy câștigate, depășindu-l pe Jay-Z. El a primit și trofeul pentru „cel mai bun album rap” datorită materialului „GNX”, declarând în discursul său: „Hip-hop-ul va fi mereu aici”.

Lady Gaga a fost recompensată pentru „cel mai bun album pop vocal” cu „Mayhem”. Jelly Roll a câștigat la noua categorie „contemporary country album”. Premiul pentru „cel mai bun artist debutant” i-a revenit Oliviei Dean, care s-a declarat emoționată la primirea primului său Grammy.

Momente de omagiu și interpretări speciale la Grammy 2026

Segmentul „In Memoriam” a adus un tribut emoționant artiștilor D’Angelo și Roberta Flack. Acesta a inclus și o apariție surpriză a lui Ms. Lauryn Hill, revenită pe scena Grammy după mai bine de 20 de ani. Printre momentele artistice remarcabile s-au numărat prestațiile lui Tyler, the Creator, Bruno Mars, Justin Bieber și Sabrina Carpenter.

Ediția din 2026 a Premiilor Grammy a reunit muzica, mesajele sociale și sărbătorirea marilor artiști într-un show intens, confirmând statutul evenimentului ca una dintre cele mai influente platforme culturale la nivel mondial.

