Departamentul Apărării solicită 200 de miliarde de dolari suplimentari pentru războiul din Orient

Departamentul Apărării, condus de Pete Hegseth, a cerut fonduri suplimentare de aproximativ 200 de miliarde de dolari pentru continuarea ofensivei din Iran. Solicitarea trebuie să fie analizată și dezbătută de Congres, deși forul legislativ nu a autorizat conflictul.
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
19 mart. 2026, 16:25, Știri externe

Solicitarea a fost transmisă către Casa Albă, însă suma nu a fost confirmată oficial, a spus un oficial de rang înalt al Pentagonului, relatează Associated Press. 

Întrebat despre acest subiect, secretarul Apărării, Pete Hegseth, a spus: „E nevoie de bani ca să îți elimini inamicii. Ne vom întoarce la Congres și la oamenii noștri de acolo pentru a ne asigura că suntem finanțați corespunzător”.

Cererea vine pe fondul unor cheltuieli deja ridicate pentru apărare. Bugetul Pentagonului este deja de peste 800 de miliarde de dolari, la care s-au adăugat  încă aproximativ 150 de miliarde de dolari printr-un pachet legislativ promovat de președintele Donald Trump.

Orice finanțare suplimentară trebuie aprobată de Congresul Statelor Unite, care nu a autorizat oficial conflictul și manifestă îngrijorări tot mai mari privind amploarea și strategia strategia Departamentului în Orient. 

Orice suplimentare financiară a Pentagonului trebuie să fie dezbătută și votată de Congres. Deși, atât Camera Reprezentanților, cât și Senatul se află sub majoritate republicană există rezerve privind creșterea cheltuielilor publice. De asemenea, o mare parte din legiuitorii democrați, să se opună solicitării și să ceară clarificări privind obiectivele militare.

