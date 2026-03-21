Războiul din Ucraina alarmează până și Elveția: 3,4 miliarde de franci pentru apărare aeriană și sisteme anti-dronă

Guvernul elvețian a aprobat vineri programul de înzestrare militară pentru 2026, care mobilizează nu mai puțin de 3,4 miliarde de franci (aproximativ 3,5 miliarde de euro).

„Războiul Rusiei împotriva Ucrainei constituie o ruptură de securitate în Europa”, a transmis Cancelaria Federală, subliniind că efectele sunt resimțite și de Elveția. Autoritățile de la Berna consideră că armata elvețiană trebuie „reorientată mai ferm spre apărare”, iar capacitatea de a face față „celor mai probabile amenințări – atacuri la distanță și conflicte hibride – trebuie consolidată”.

Prioritate – apărarea aeriană

Cea mai mare parte a fondurilor este direcționată către întărirea apărării antiaeriene. Programul prevede achiziția sistemelor germane IRIS-T SLM, pentru care sunt alocate aproximativ 1 miliard de franci, care vor permite extinderea ariei de protecție și securizarea unor infrastructuri critice suplimentare. De asemenea, vor fi înlocuite sistemele de apărare antiaeriană cu rază scurtă, considerate parțial depășite.

Guvernul a precizat că accentul este pus pe „contracararea amenințărilor din aer”, în special în spațiul aerian de joasă și medie altitudine.

Protecție sporită împotriva dronelor

Aproximativ 70 de milioane de franci sunt alocate pentru protecția împotriva mini-dronelor, atât pentru militari, cât și pentru populația civilă și infrastructurile critice. În paralel, autoritățile vor moderniza sistemele radar, inclusiv prin înlocuirea radarului tactic TAFLIR, considerat învechit, cu un sistem semi-mobil de rază medie, în valoare de aproximativ 150 de milioane de franci.

Cyber și război electronic

Programul include investiții de peste 130 milioane de franci și în domeniul cibernetic și al războiului electronic. Executivul vrea să întărească rețelele de comunicații, să dezvolte capabilități bazate pe sisteme spațiale și să extindă utilizarea rețelelor civile de date în scopuri militare.

Totodată, vor fi consolidate capacitățile de acțiune în spațiul electromagnetic, un domeniu tot mai important în conflictele moderne.

Costuri suplimentare pentru F-35

Pe lângă programul principal, guvernul solicită Parlamentului federal fonduri suplimentare de 394 de milioane de franci pentru acoperirea costurilor legate de achiziția avioanelor de luptă F-35A, sumă care ar permite Elveției să cumpere aproximativ 30 de aeronave.

Adăposturi subterane pentru aeronave

Pentru programul imobiliar militar sunt alocate 562 de milioane de franci. Printre proiecte se numără modernizarea unor instalații subterane pentru adăpostirea aeronavelor, lucrări de reducere a zgomotului în jurul bazelor aeriene și reabilitarea unor facilități de instruire.

De asemenea, sunt prevăzute investiții pentru creșterea siguranței și rezilienței telecomunicațiilor militare, precum și pentru modernizarea infrastructurii existente.

Creștere treptată a cheltuielilor militare

Elveția alocă în prezent aproximativ 0,7% din PIB pentru apărare și și-a propus să ajungă la 1% până în 2032, ceea ce ar însemna o creștere semnificativă a efortului militar. În același timp, statele NATO și-au majorat în ultimul an bugetele de apărare, în baza angajamentelor asumate în cadrul alianței și presate de SUA să atingă niveluri mai ridicate de finanțare.