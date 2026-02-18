Prima pagină » Știrile zilei » Restricții de circulație pe Autostrada A2 din cauza ninsorilor și viscolului

Restricții de circulație pe Autostrada A2 din cauza ninsorilor și viscolului

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat restricționarea temporară a circulației autovehiculelor de mare tonaj pe Autostrada A2, ca urmare a condițiilor meteo severe.
sursa foto: pixabay
Radu Mocanu
18 feb. 2026, 05:04, Social

„Din cauza ninsorilor și a viscolului, se restricționează circulația autovehiculelor cu MTMA > 7.5 tone, pe autostrada A2, între km 105+500 – km143+000, Drajna Nouă (Călărași)- Fetești (Ialomița)”, se arată în mesajul publicat miercuri dimineața pe Facebook. 

Pentru menținerea carosabilului practicabil, în zonă se acționează cu 23 de autoutilaje de tip ATB, 8 utilaje UNIMOG, 3 cisterne, 2 încărcătoare și 10 autofreze, intervențiile fiind în desfășurare.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare cod portocaliu de ninsori și viscol pentru Muntenia și în sudul Moldovei.

