Restricții de circulație pe Autostrada A2 din cauza ninsorilor și viscolului

„Din cauza ninsorilor și a viscolului, se restricționează circulația autovehiculelor cu MTMA > 7.5 tone, pe autostrada A2, între km 105+500 – km143+000, Drajna Nouă (Călărași)- Fetești (Ialomița)”, se arată în mesajul publicat miercuri dimineața pe Facebook.

Pentru menținerea carosabilului practicabil, în zonă se acționează cu 23 de autoutilaje de tip ATB, 8 utilaje UNIMOG, 3 cisterne, 2 încărcătoare și 10 autofreze, intervențiile fiind în desfășurare.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare cod portocaliu de ninsori și viscol pentru Muntenia și în sudul Moldovei.