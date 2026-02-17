București sub Cod portocaliu: Trafic aproape paralizat și intervenții pe Aeroportul Otopeni

Ninsorile abundente și viscolul au pus stăpânire, în cursul nopții, pe București, unde zăpada s-a depus rapid pe carosabil, reducând vizibilitatea și îngreunând circulația, întrucât, capitala şi alte 12 judeţe din Muntenia şi Moldova se află sub Cod portocaliu de ninsoare abundentă, relatează Gândul.

În centrul orașului, pe Calea Victoriei, stratul de zăpadă a ajuns deja la câțiva centimetri, în timp ce în zona Piața Universității ninge viscolit, autoritățile estimând că până dimineață se va forma un strat consistent, meteorologii prognozând că ar putea ajunge până la 50 de centimetri.

Situația este complicată și în zona Aeroportul Internațional Henri Coandă, unde zăpada s-a depus pe piste, iar autoritățile aeroportuare au intervenit cu autoutilaje pentru deszăpezire.

Privind condițiile meteo, Șeful Departamentul pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a declarat pentru Gândul: „Vom vedea care vor fi efectele în cursul nopții. Riscurile normal că există. Vor fi cazuri la care vom ajunge mai târziu pentru că vor fi zăpezi de până la 50 de cm conform informațiilor”, adăugând că episodul de vreme severă va continua până miercuri, la prânz.