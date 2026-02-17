Prima pagină » Știrile zilei » București sub Cod portocaliu: Trafic aproape paralizat și intervenții pe Aeroportul Otopeni

București sub Cod portocaliu: Trafic aproape paralizat și intervenții pe Aeroportul Otopeni

Bucureștiul se confruntă marți seară cu cel mai sever episod de iarnă din acest sezon, sub incidența unui Cod portocaliu de ninsori, care a dus la blocaje pe străzile secundare, trafic îngreunat pe marile bulevarde și intervenții de deszăpezire pe Aeroportul Otopeni.
București sub Cod portocaliu: Trafic aproape paralizat și intervenții pe Aeroportul Otopeni
Galerie Foto 5
Sursa foto: Gândul
Radu Mocanu
17 feb. 2026, 23:45, Social

Ninsorile abundente și viscolul au pus stăpânire, în cursul nopții, pe București, unde zăpada s-a depus rapid pe carosabil, reducând vizibilitatea și îngreunând circulația, întrucât, capitala şi alte 12 judeţe din Muntenia şi Moldova se află sub Cod portocaliu de ninsoare abundentă, relatează Gândul.

Vezi galeria foto
5 poze

În centrul orașului, pe Calea Victoriei, stratul de zăpadă a ajuns deja la câțiva centimetri, în timp ce în zona Piața Universității ninge viscolit, autoritățile estimând că până dimineață se va forma un strat consistent, meteorologii prognozând că ar putea ajunge până la 50 de centimetri. 

Situația este complicată și în zona Aeroportul Internațional Henri Coandă, unde zăpada s-a depus pe piste, iar autoritățile aeroportuare au intervenit cu autoutilaje pentru deszăpezire. 

Privind condițiile meteo, Șeful Departamentul pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a declarat pentru Gândul: „Vom vedea care vor fi efectele în cursul nopții. Riscurile normal că există. Vor fi cazuri la care vom ajunge mai târziu pentru că vor fi zăpezi de până la 50 de cm conform informațiilor”, adăugând că episodul de vreme severă va continua până miercuri, la prânz.

 

Recomandarea video

Impozitele pentru clădirile mai vechi de 50 de ani și taxele locale pentru persoanele cu dizabilități vor fi reanalizate
G4Media
Guvernul continuă plafonarea la gaze după 1 aprilie. Formula de calcul se schimbă, însă. Care vor fi prețurile
Gandul
E oficial! Cătălin Măruță a dat LOVITURA. A semnat noul contract, după ce a fost dat afară de Pro TV
Cancan
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport
Proiectul de la Bicaz al miliardarului Iulian Dascălu: centrală îngropată sub munte, lac nou și kilometri de tuneluri
Libertatea
Tocană anti-mahmureală. E una dintre cele mai vechi rețete culinare! Ce conține, de fapt
CSID
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Promotor