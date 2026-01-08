Cod portocaliu de inundații în Dolj și Prahova. Viituri rapide în alte 11 județe

Pe fondul precipitațiilor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării viiturilor formate anterior în amonte, hidrologii au actualizat avertizarea hidrologică, extinzând-o până vineri la miezul nopții.

Cod portocaliu pe Jiu și Teleajen

În intervalul 8 ianuarie ora 12:00 – 9 ianuarie ora 12:00, pe râul Jiu pe sectorul aval confluență cu râul Motru – amonte Stația Hidrologică Podari din județul Dolj și pe râul Teleajen pe sectorul aval confluență cu râul Vărbilău din județul Prahova se pot produce viituri cu posibile depășiri ale cotelor de apărare.

Cod galben în 11 județe

În intervalul 8 ianuarie ora 12:00 – 9 ianuarie ora 24:00 se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite pe râurile din bazinele hidrografice Desnățui, Jiu, Olt, Vedea, Argeș și Ialomița.

Codul galben afectează județele Mehedinţi, Dolj, Gorj, Vâlcea, Argeş, Olt, Teleorman, Dâmboviţa, Giurgiu, Prahova şi Ilfov.

Bazinele hidrografice vizate

Zonele vizate de cod galben includ:

Desnățui – bazin amonte Acumularea Fântânele (județele Mehedinți și Dolj), Jiu – afluenți aferenți sectorului aval Stația Hidrologică Sadu – amonte Stația Hidrologică Podari (județele Gorj, Mehedinți și Dolj) și râul Jiu pe sectorul aval confluență cu râul Gilort (județele Gorj și Dolj).

Olt – afluenți aferenți sectorului aval confluență cu râul Lotru – amonte confluență cu râul Oltețul (județele Vâlcea, Argeș și Olt), Oltețul – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele Gorj, Vâlcea, Olt și Dolj), Teslui (județele Dolj și Olt).

Vedea – bazin superior, Teleorman – bazin superior (județele Argeș, Olt și Teleorman), Argeș – bazin superior, Dâmbovița – bazin superior, Sabar – bazin superior (județele Argeș și Dâmbovița).

Neajlov – bazin amonte confluență cu râul Ilfovăț (județele Argeș, Dâmbovița, Giurgiu și Teleorman), Ialomița – bazin amonte Acumularea Pucioasa și afluenți aferenți sectorului aval Acumularea Pucioasa – amonte Stația Hidrologică Siliștea Snagovului (județele Dâmbovița, Prahova și Ilfov), Teleajen (județul Prahova).

Fenomene hidrologice periculoase

INHGA precizează că fenomenele hidrologice potențial periculoase prognozate se pot produce și pe afluenți de grad inferior ai râurilor marcate pe hartă, precum și pe cursurile de apă necadastrate, în bazinele hidrografice vizate.