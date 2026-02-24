UPDATE: Viscol puternic între Rânca și Novaci: drumul s-a închis pentru toate categoriile de vehicule

UPDATE:

Începând cu ora 19:00 s-a luat decizia închiderii circulației rutiere pe DN 67C, între Novaci și Rânca, pentru toate categoriile de autovehicule, din cauza viscolului puternic și a vizibilitatii extrem de reduse.

Această măsură a fost luată deoarece nu se poate circula în siguranță și dar și pentru siguranța deservențiilor de pe utilajele de deszăpezire.

Ora estimată pentru deschiderea traficului, dacă se vor îmbunătăți condițiile meteorologice, este 07:00, din 25 februarie.

Știre inițială:

Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova, pe DN 67C, între Novaci și Rânca, viscolul face ca vizibilitatea să fie extrem de redusă și totodată aduce pe partea carosabilă cantități mari de zăpadă.

Meteorologii au emis deja cod portocaliu care vizează acest tip de fenomene, valabil până miercuri, 25 februarie, ora 10:00.

La ora transmiterii știrii se intervine permanent cu utilajele pentru a se îndepărta zăpada de pe carosabil.

În cazul în care condițiile meteorologice se înrăutățesc se poate lua decizia închiderii temporare a circulației rutiere până când se poate interveni în siguranță.

DRDP roagă participanții la trafic să evite pe cât posibil tranzitarea acestui drum până când condițiile meteorologice se vor îmbunătăți.