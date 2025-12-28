Transalpina a fost închisă din cauza viscolului. Ninge viscolit și în Pasul Prislop

Potrivit DRDP Craiova, circulația rutieră a fost închisă pe DN 67C, între Novaci și Rânca, începând cu ora 18:00.

Din cauza condițiilor meteorologice extreme, vânt puternic și viscol care duc la vizibilitatea zero pe DN 67C, între Novaci și Rânca, s-a decis închiderea circulației rutiere, începând cu ora 18:00, până când condițiile meteorologice vor permite drumarilor să intervină cu utilajele în condiții de siguranță.

Drumarii au făcut, mai devreme, un apel către turiști: „Dacă doriți să coborâți în această seară, vă rugăm să o faceți acum! În cazul închiderii drumului circulația rutieră se va relua dupa îndepărtarea efectelor codului roșu, cel mai probabil, mâine, 29.12.2025, în a doua parte a zilei”.

Meteorologii au emis cod roșu de viscol în zonă.



Și în Pasul Prislop ninge viscolit. Sunt două utilaje cu lamă și răspânditor pe drum și un UNIMOG. Se circulă în condiții de iarnă în pasul montan.

Vântul viscolește zăpada în Pasul Prislop cu rafale de 64 km/h.