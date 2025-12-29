Circulația pe Transalpina rămâne închisă din cauza viscolului

Centrul Infotrafic anunță că pe tronsonul kilometric 16 – 34+800 metri al DN 67C, între localitățile Novaci și Rânca, județul Gorj, din cauza vântului foarte puternic, circulația a fost închisă încă de duminică după-amiaza.

În zonă, vântul viscolește zăpada, vizibilitatea fiind redusă spre 0.

Conform autorităților, traficul va fi redeschis în momentul îmbunătățirii condițiilor meteorologice.

Luni dimineața, la nivel național, traficul rutier se desfășoară în general pe un carosabil uscat, vizibilitatea fiind bună, iar în zona înaltă a județelor aflate sub cod roșu de ninsori viscolite, respectiv Argeș, Buzău, Brașov, Caraș-Severin, Dâmbovița, Gorj, Hunedoara, Prahova, Sibiu, Vâlcea, Vrancea, este semnalat vânt puternic, dar fără a fi impuse restricții de circulație.

Pe arterele rutiere principale, respectiv autostrăzile A1 București – Pitești, A2 București – Constanța, A3 București – Ploiești, nu sunt semnalate precipitații, carosabilul este uscat, vizibilitatea este bună, iar valorile de trafic sunt reduse.

Polițiștii le recomandă șoferilor să se informeze cu privire la condițiile meteo înainte de a porni în călătorii.

„Asigurați-vă o bună vizibilitate din autovehicul, prin curățarea parbrizului, lunetei şi a geamurilor laterale, rulați cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, astfel încât să puteți efectua orice manevră în condiții de siguranță, folosiți frâna de motor pentru reducerea vitezei”, sunt sfaturile celor de la Infotrafic.