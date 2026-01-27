Circulație închisă în Maramureș, după ce a căzut grinda marginală a podului peste râul Vișeu

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Maramureș s-a reunit în ședință extraordinară marți și, având în vedere situația de urgență generată de cedarea grinzii marginale, dintre culee și prima deschidere a podului peste râul Vișeu, a decis închiderea circulației.

Potrivit CJSU Maramureș, podul este amplasat pe drumul județean DJ 188, la km0 +250, este din beton armat, cu patru deschideri, cu lungime de aproximativ 80 de metri.

„S-a procedat la instituirea restricțiilor de circulație rutieră, prin închiderea accesului pe pod, cu excepția echipajelor de intervenție (ambulanță, SMURD, poliție și jandarmi), din această seară, de la ora 20.00 și până mâine, 27 ianuarie la ora 13.00. Se vor monta indicatoare rutiere de închidere a circulației rutiere în zona podului”, transmite CJSU Maramureș.

Pentru instituirea închiderii circulației rutiere sunt prezente în trafic echipaje de poliție rutieră, împreună cu angajați de la societatea Drumuri-Poduri Maramureș pe DJ186 Bogdan Vodă – intersecție DJ188 spre Bocicoel; pe DN 18 Vișeu de Jos -intersecție DJ188 spre Bocicoel și la km0+350 – intersecție cu strada laterală.

S-au stabilit rutele ocolitoare pentru circulația rutieră astfel:

1. DJ186 Bogdan Vodă – DN17C Săcel-Moisei-DN18 Moisei -Vișeu Sus;

2. DN18 Vișeu de Jos -DN17C Moisei-DJ186 Săcel.

Comitetul Local pentru Situații de Urgență Vișeu de Jos va anunța riveranii cu privire la închiderea circulației rutiere pe pod.

Prin ordinul prefectului va fi nominalizată o comisie tehnică de specialitate pentru evaluarea pagubelor înregistrate și care va propune întocmirea unei expertize tehnice în scopul alocării de resurse financiare.

Cauzele producerii situației de urgență generate de cedarea grinzii marginale vor fi stabilite în urma efectuării expertizei tehnice de specialitate.