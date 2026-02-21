Compania Națională CFR SA anunță că în noaptea de vineri spre sâmbătă au fost prealarmate utilajele de deszăpezire, în vederea intervenției operative, în funcție de evoluția condițiilor meteorologice.

Pe raza sucursalelor afectate de ninsori au fost mobilizați 314 angajați pentru asigurarea permanenței și monitorizarea infrastructurii feroviare.

În cursul nopții nu au fost înregistrate situații care să impună intervenția echipelor sau a utilajelor, arată compania.

Circulația trenurilor se desfășoară în condiții de iarnă.