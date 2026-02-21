Prima pagină » Social » Circulația trenurilor se desfășoară în condiții de iarnă

Circulația trenurilor se desfășoară sâmbătă dimineața în condiții de iarnă, utilajele de deszăpezire fiind pregătite să intervină unde este nevoie, a anunțat compania CFR SA.
Cosmin Pirv
21 feb. 2026, 09:29, Social

Compania Națională CFR SA anunță că în noaptea de vineri spre sâmbătă au fost prealarmate utilajele de deszăpezire, în vederea intervenției operative, în funcție de evoluția condițiilor meteorologice.

Pe raza sucursalelor afectate de ninsori au fost mobilizați 314 angajați pentru asigurarea permanenței și monitorizarea infrastructurii feroviare.

În cursul nopții nu au fost înregistrate situații care să impună intervenția echipelor sau a utilajelor, arată compania.

