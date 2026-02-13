Prima pagină » Social » Trafic feroviar restricționat pe distanța Rupea – Cața, după un incident la linia de contact

Traficul feroviar pe distanța Rupea - Cața, Firul 1, este temporar restricționat vineri, anunță CFR SA, după ce un tren a produs avarii la linia de contact.
13 feb. 2026, 16:13, Social

Incidentul a avut loc la ora 13:35, la kilometrul 249+600, prin ruperea pantografului locomotivei unui tren de marfă aparținând operatorului Constantin Grup Rail Logistic.

„Utilizarea celui de-al doilea pantograf a generat o descărcare electrică, care a produs avarii la nivelul liniei de contact”, precizează CFR SA.

Trenul de marfă a fost garat în siguranță în stația Cața la ora 13:55. Verificările echipelor tehnice au arătat ruperea a 5-6 pendule ale liniei de contact, iar pentru realizarea intervenției în siguranță, Firul 1 a fost scos de sub tensiune la ora 14:48 pe distanța Rupea – Cața,

Firul 2 este închis permanent pentru lucrări de întreținere.

În aceste condiții, trenul de călători IR 1734 staționează în stația Beia începând cu ora 14:45.

