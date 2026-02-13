Trafic aglomerat pe Valea Prahovei la început de vacanță. Coloane de până la 5 km pe DN1

Traficul spre stațiunile montane de pe Valea Prahovei s-a intensificat odată cu începutul vacanței elevilor, formându-se coloane de mașini pe mai multe tronsoane ale DN1/E60 – principala rută rutieră București-Brașov, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean Prahova.

Circulație blocată la Comarnic

Potrivit polițiștilor, la acest moment se circulă în coloană pe sensul București–Brașov între Centura de Vest și giratoriul Strejnicu, pe o distanță de aproximativ 1,5 kilometri, precum și între Centura de Vest și giratoriul Lukoil, unde coloana se întinde pe circa 1 kilometru.

Aglomerația este mai accentuată în zona Comarnic, unde traficul se desfășoară în coloană pe aproximativ 4 kilometri, dar și în Bușteni, unde se circulă în coloană pe circa 2 kilometri pe sensul spre Brașov și pe aproximativ 5 kilometri pe sensul Brașov–București.

Recomandări pentru șoferi

IPJ Prahova anunță că polițiștii sunt prezenți pe principalele artere pentru fluidizarea circulației și creșterea siguranței rutiere.

Pentru a evita incidentele, oamenii legii le recomandă șoferilor să conducă preventiv, să adapteze viteza la condițiile de trafic, să păstreze distanța de siguranță și să evite depășirile riscante. De asemenea, aceștia sunt sfătuiți să nu folosească telefonul mobil în timpul condusului și să respecte indicațiile polițiștilor din teren.

IPJ Prahova: Conduceți cu grijă

„Vacanța e despre relaxare și siguranță. Fiecare decizie din trafic contează – graba și neatenția pot transforma un drum plăcut într-o experiență neplăcută”, transmit reprezentanții IPJ Prahova, care le urează șoferilor drum bun și o vacanță fără incidente.