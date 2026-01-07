Final de vacanță: Trafic aglomerat pe Valea Prahovei, cu DN1 blocat între Predeal, Bușteni și Comarnic

Centrul INFOTRAFIC avertizează că traficul pe Valea Prahovei este puternic îngreunat.

Coloane de autovehicule se formează pe DN1 sens Ploiești între Predeal, Azuga și Bușteni, dar și între Posada și Comarnic.

Sensul de urcare către Brașov este de asemenea afectat între Nistorești și Comarnic și pe raza stațiunii Bușteni.

Șoferii sunt sfătuiți să respecte regulile de circulație, să evite depășirile riscante și să semnalizeze din timp schimbarea benzii. Conducerea sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive este strict interzisă. În condiții de polei, gheață sau zăpadă, legislația rutieră impune folosirea anvelopelor de iarnă.

Pentru a evita blocajele de pe DN1, rutele alternative recomandate includ DN1A Brașov – Cheia – Ploiești, DN73 Râșnov – Bran – Câmpulung – Pitești sau DN71 Sinaia – Târgoviște – București. Utilizarea aplicațiilor de navigație pentru calcularea timpului de deplasare ajută la planificarea unui traseu mai rapid și mai sigur.