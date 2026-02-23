Vești rele pentru pensionari. Nazare: „E prematur” să vorbim acum despre dezghețarea pensiilor. Fără înghețare nu atingem ținta de deficit în 2026

Oficialul a arătat că, înainte de a fi anunțate măsuri privind pensiile, este nevoie ca autoritățile să poată demonstra o îmbunătățire „semnificativă” a situației bugetare. „Altfel, ar fi doar promisiuni sau angajamente”, a spus ministrul, adăugând că mulți români s-au săturat de promisiuni care s-au dovedit ulterior nesustenabile.

În intervenția la TVR INFO, Alexandru Nazare a insistat că statul trebuie să schimbe modul în care au fost făcute în trecut creșterile de salarii și pensii, „fără să avem sursele pentru aceste creșteri”, avertizând că astfel de decizii produc efecte negative și că nu dorește o revenire la situațiile din anii anteriori.

Ținta de deficit pe 2026 și protestele anunțate

Întrebat despre protestele anunțate de mai multe categorii profesionale, ministrul a precizat că decizia de înghețare a fost luată în coaliție în vara anului trecut și că măsura este necesară pentru respectarea țintei de deficit din 2026.

„Fără această înghețare nu reușim să ne atingem ținta de deficit în 2026”, a afirmat ministrul, explicând că, după „creșteri succesive, ani la rând, nesustenabile”, este greu de crezut că, în interiorul bugetului pe acest an, se pot opera dezghețări.

Totuși, ministrul a lăsat deschisă posibilitatea rediscutării subiectului pe parcursul anului, dacă datele bugetare vor indica o îmbunătățire: „Pe măsură ce înaintăm în an și situația se îmbunătățește, lucrurile se pot discuta. Dar nu suntem încă acolo”, a punctat el.