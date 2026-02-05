Prima pagină » Social » Ministrul Finanțelor: taxa pe colete este o taxă logistică ce protejează antreprenorii români

Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a afirmat într-o conferință de presă că la nivelul Guvernului nu s-a luat, încă o decizie în privința unei eventuale suprapuneri a taxelor pe coletele din afara Uniunii Europene, taxe care au fost introduse în România, dar care urmează să fie reglementate și la nivelul Uniunii.
Laurențiu Marinov
05 feb. 2026, 14:29, Economic

Ministrul Alexandru Nazare a declarat joi, că taxa pe coletele din afara spațiului Uniunii Europene, este o taxă logistică, menită să-i protejeze pe antreprenorii români ale căror afaceri online aveau de suferit.

„Taxa pe care am introdus-o este o taxă logistică. Această decizie a fost luată de curând în ECOFIN. Vom lua o decizie. N-aș vrea să vă răspund astăzi la această temă, pentru că n-am discutat cu absolut nimeni din coaliție, nici cu prim-ministrul. Vom evalua opțiunile și vom face un anunț în acest sens. În orice caz, această taxă logistică protejează 50-60 de mii de antreprenori români care au văzut o scădere importantă în cifrele de afaceri care vindeau online și care au suferit enorm din cauza invaziei de mici colete din țări terțe”, a declarat ministrul de Finanțe.

Începând cu 1 ianuarie 2026, România a introdus o taxă unitară de 25 de lei pentru fiecare colet provenit din state din afara Uniunii Europene. Măsura se va aplica inclusiv comenzilor efectuate pe platforme populare precum Temu, Shein sau AliExpress.

Pe de altă parte, la sfârșitul anului 2025, miniștrii de finanțe ai UE au convenit să impună o taxă de trei euro asupra importurilor de produse cu valoare mai mică de 150 de euro, în blocul comunitar începând cu iulie 2026.

