Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, declară luni că Guvernul este în momentul în care pregătește bugetul pentru 2026, iar astăzi România discută cu agențiile de rating „în alți termeni”, pentru că „e o încredere în fața agențiilor de rating și în fața Comisie”.
Alexandru Nazare: Suntem în momentul în care pregătim bugetul pentru 2026, un „buget al relansării"
Laura Buciu
26 ian. 2026, 10:47, Economic

„Acum discuțiile cu agențiile de rating se pot purta în alți termeni, pentru că e o încredere pe care am câștigat și în fața agențiilor de rating și în fața Comisiei și această încredere se poate transpune într-un potențial mai mare de creștere pentru România. Suntem în momentul în care pregătim bugetul pentru 2026. E un buget foarte important, pentru că e bugetul care trebuie să aducă o absorție cât mai mare a fondurilor din PNRR, unde avem aproximativ 10 miliarde de euro prevăzuți în proiecția pe care o avem astăzi, alături de aproximativ 5 miliarde de euro fonduri de coeziune și 5 miliarde de euro pentru subvenții în agricultură”, spune, luni, Nazare.

Potrivit ministrului de Finanțe, anvelopa investițională din bugetul anului 2026, unde PNRR este „o chestiune absolut obligatorie”, este „foarte mare” pentru ca bugetul pentru 2026 să fie un „buget al relansării”.

Ministrul a mai spus că prognozează o creștere economică de aproximativ 1%.

„Vrem să fim precauți în privința modului în care facem evaluările pentru bugetul pe anul 2026 și să evităm situațiile care ne-au dus în criza de la mijlocul anului trecut. Vorbim aici de evaluarea veniturilor, evaluarea corectă a veniturilor, fără supra-evaluarea veniturilor, fără subestimare a cheltuierilor și cu introducerea în anvelopa bugetară a investițiilor anuale de care România are nevoie. În paralel, pregătim programul de redresare economică, programul măsuri de relansare economică, dintre care câteva chestiuni sunt deja aprobate”, a mai spus Alexandru Nazare.

 

