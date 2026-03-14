AUR critică proiectul de buget propus de guvernul Bolojan: Un buget mincinos de la cap până la coadă

„Guvernul Bolojan a construit un proiect de buget mincinos de la cap până la coadă, din multe motive”, se arată în începutul informării emise de AUR

Partidul AUR, prin vocea liderului senatorilor, Petrișor Peiu susține că bugetul este construit pe o estimare de inflație de 6,5%, pe care o consideră nerealistă.

„Atât pentru ianuarie, cât și pentru februarie, Institutul Național de Statistică indică rate anualizate ale inflației de peste 9% și rate medii ale inflației pe ultimele 12 luni în jur de 8,5%”, a transmis Peiu printr-un comunicat de presă emis sâmbătă.

Inflația ridicată este determinată în principal de scumpirea energiei electrice, spune Peiu: „În ultimele 12 luni, prețul energiei electrice a crescut cu aproape 60%, iar cel al energiei termice cu aproape 14%. Prețul serviciilor de apă, canal și salubritate este cu peste 17% mai mare”.

Un alt motiv indicat de senatorul grupului AUR este scumpirea resurselor energetice pe fondul războiului din Orientul Mijlociu și al blocării Strâmtorii Ormuz. „Începând cu luna martie, însă, prețurile vor crește accelerat dintr-un motiv extrem de simplu: cotațiile internaționale ale țițeiului, gazelor naturale și altor mărfuri de bursă au explodat efectiv: petrolul brent s-a scumpit într-o lună cu 50%, gazul natural cu 63%, cărbunele cu peste 18%, bitumul cu 26%, ureea (utilizată la îngrășăminte) cu 34%”, se arată în comunicatul de presă.

Acesta a mai punctat că o lipsă de acțiune din partea Guvernului pentru combaterea efectelor economice generate de războiul din Orient ar putea aduce Românie în criză: „Ignorarea realității pieței petrolului și gazelor poate da bine la electoratul PSD, PNL sau USR, dar este ucigătoare în plan economic pe termen mediu. Guvernul Bolojan va duce România în prăpastia unei crize prelungite”.