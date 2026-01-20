Nazare: 2026 poate fi anul aderării la OCDE. Ce spune despre bugetul pe acest an

Nazare a spus, într-o conferință de presă, marți, că privește „cu foarte mult optimism anul 2026”.

„Chiar dacă astăzi nu este finalizată execuția bugetară pentru 2025, va fi finalizată în cursul acestei săptămâni până la finalul săptămânii și va fi publicată la termen, cum obișnuim. Acestea sunt încurajatoare și bineînțeles că sprijină și transferă încredere în privința modului în care ajutarea fiscal-bugetară, corecția fiscal-bugetară a fost executată de către România. Anul 2026 are perspective foarte bune. Sunt șanse foarte mari și perspective foarte bune și în privința discuției de aderare la OCDE. Recent am discutat la Paris și practic am închis discuțiile asupra studiului economic împreună cu OCDE, în comitetul economic al OCDE, o etapă extrem de importantă în finalizarea procesului de aderare, iar aceste discuții s-au finalizat cu succes și, practic, mai avem o serie de avize de obținut”, spune ministrul de Finanțe.

Acesta afirmă că anul 2026 va fi anul aderării României la OCDE.

„După ce vor fi obținute toate aceste avize, sunt șanse foarte bune pentru România de aderare în 2026. 2026 poate fi anul aderării la OCDE, care transmite un semnal economic foarte important pentru 2026 și în economia fiscal-bugetară a acestui an”, mai spune Nazare.

El afirmă că și perspectivele din punctul de vedere al piețelor și al agențiilor de rating sunt foarte bune.

„Deja avem, începând de săptămâna viitoare, prima discuție cu una dintre agențiile de rating cu Fitch, și ele vor continua, dar pleacă de la o altă bază. Pleacă de la o bază în care România și-a îndeplinit angajamentele și, bineînțeles, este o bază de încredere”, a spus ministrul.

Alexandru Nazare a mai spus că discuțiile pe care le-a avut luni în coaliție erau esențiale pentru adoptarea bugetului pentru anul 2026 pentru că, practic, s-a stabilit un calendar.

„În următoarea ședință de guvern vom adopta plafoanele. În cursul săptămânii viitoare vom discuta în detaliu cu fiecare minister în parte pe proiecție a fiecărui minister în parte, a fiecărui ordonator de credite. Pot să vă spun că am purtat aceste discuții deja în privința execuției. Deci am vrut să pornim acest buget de la analiza efectivă a execuției fiecărui minister în parte. Ce a mers bine, ce n-a mers bine, de ce n-a mers bine, cum putem remedia. Pentru că un buget corect, un buget realist și nu este un buget ușor de construit, nu se poate face decât de la analiza execuției anului precedent. Pot să vă spun, acest lucru l-am prezentat și în coaliție. Execuția este în general bună, este peste 90% la majoritatea ministerilor, dar bineînțeles că sunt și multe lucruri pe care le putem îmbunătăți, pe care le-am discutat cu fiecare ministru în parte, în prezența primului ministru și am închis această etapă înainte de coaliție. În coaliție am agreat acest calendar cu adoptare în guvern a bugetului undeva la mijlocul lunii februarie. Bineînțeles va depinde și de discuțiile cu ministerele, dar și de discuțiile din coaliție care vor avea loc în această perioadă”, a declarat Alexandru Nazare.

Potrivit ministrului Nazare, scopul pentru 2026 este „să avem un buget al relansării, un buget al investițiilor”.

Bani pentru România

„Este esențial ca acest buget să prioritizeze aceste capitole extrem de importante. Și pentru acest lucru proiectăm peste 10 miliarde de euro numai în zona de PNRR. Vorbim de 10,7 miliarde de euro aproximativ, peste 52 miliarde de lei din PNRR, dintre care 7,2 miliarde de euro grant și 3,5 miliarde de euro împrumuturi. Este foarte important și acest mesaj l-am transmis tuturor ministrilor: să transpunem aceste proiecții în cheltuială efectivă și să accelerăm ritmul cheltuielor pe fiecare ordonator de credite în parte. Pe lângă aceste 10 miliarde de euro din PNRR proiectăm 5 miliarde de euro cheltuială a ministerilor pentru fonduri de coeziune, aproximativ 25 de miliarde de lei, la care se adaugă încă 5 miliarde de euro care sunt fonduri europene destinate agriculturii, deci discutăm de aproximativ 20 de miliarde de euro în investiții, peste 100 de miliarde de lei în investiții în bugetul anului 2026, bani extrem de important pentru relansarea economică”, mai spune Nazare.

Proiecția de creștere este în jur de 1% pentru 2026, iar PIB-ul prognozat este în jur de 2.045 de miliarde, porivit lui Alexandru Nazare.